Три игрока были удалены после драки во время матча между «Детройтом» и « », которая случилась под занавес первой половины встречи в среду.

из «Мэджик» был удален за неспортивный фол, а баскетболисты «Пистонс» Киллиан Хэйс и покинули площадку за свои действия во время последовавшей за нарушением немецкого баскетболиста потасовкой рядом со скамейкой клуба из Детройта.

Инцидент начался после фола Вагнера, который толкнул Хэйса в сторону скамейки « ». Диалло в ответ толкнул Франца в спину, а подскочивший Киллиан ударил обидчика по затылку. Завязалась потасовка с участием большинства баскетболистов обеих команд.

«Мэджик» рискуют потерять большую группу игроков в связи с тем, что те покинули зону, отведенную для запасных. Мо Вагнер, Коул Энтони, Уэнделл Картер, Гэри Харрис, Мо Бамба, Ар Джей Хэмптон, Тэрренс Росс и Адмирал Скофилд приняли участие в потасовке, имея статус резервистов. Это может привести к дисквалификации со стороны НБА.

«Пистонс» победили со счетом 121:101.

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