Драка во время матча «Детройт» – «Орландо» привела к удалению трех игроков

Теги происшествия Детройт Орландо НБА видео Хамиду Диалло Киллиан Хэйс Франц Вагнер Баскетбол

Три игрока были удалены после драки во время матча между «Детройтом» и «Орландо», которая случилась под занавес первой половины встречи в среду.

Франц Вагнер из «Мэджик» был удален за неспортивный фол, а баскетболисты «Пистонс» Киллиан Хэйс и Хамиду Диалло покинули площадку за свои действия во время последовавшей за нарушением немецкого баскетболиста потасовкой рядом со скамейкой клуба из Детройта.

Инцидент начался после фола Вагнера, который толкнул Хэйса в сторону скамейки «Детройта». Диалло в ответ толкнул Франца в спину, а подскочивший Киллиан ударил обидчика по затылку. Завязалась потасовка с участием большинства баскетболистов обеих команд.

«Мэджик» рискуют потерять большую группу игроков в связи с тем, что те покинули зону, отведенную для запасных. Мо Вагнер, Коул Энтони, Уэнделл Картер, Гэри Харрис, Мо Бамба, Ар Джей Хэмптон, Тэрренс Росс и Адмирал Скофилд приняли участие в потасовке, имея статус резервистов. Это может привести к дисквалификации со стороны НБА.

«Пистонс» победили со счетом 121:101.

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4 комментария

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Verhovn
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Ну разве это потасовка... Легкая разминка. Ниочëм😄
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Вадим flanec
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Схватка за Вембаньяму))
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Куприн
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Вы Вагнеров перепутали.
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Jazzzz
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Адмирал Скофилд командовал тыловой эскадрой
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