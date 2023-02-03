Во время матча « » – « » состоялась драка с участием звезды хозяева и одного из ключевых игроков ротации гостей .

Эпизод произошел в середине третьей четверти, когда попытку Брукса забросить из-под кольца заблокировал . Игрок «Гризлис» упал на паркет и оказался рядом с Митчеллом. На повторе видно, что Диллон совершил движение рукой и ударил оппонента в область паха.

Митчелл сразу после этого швырнул мяч в Брукса, а затем набросился на него. Драку удалось остановить благодаря вмешательству игроков, тренеров и судей.

Митчелл и Брукс были удалены с площадки. «Кавальерс» победили со счетом 128:113.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

В НБА вернулись штрафные одной рукой (+33% к точности). Почему эту хитрость используют настолько редко?