Донован Митчелл и Диллон Брукс подрались во время матча и были удалены
Во время матча «Кливленд» – «Мемфис» состоялась драка с участием звезды хозяева Донована Митчелла и одного из ключевых игроков ротации гостей Диллона Брукса.
Эпизод произошел в середине третьей четверти, когда попытку Брукса забросить из-под кольца заблокировал Эван Мобли. Игрок «Гризлис» упал на паркет и оказался рядом с Митчеллом. На повторе видно, что Диллон совершил движение рукой и ударил оппонента в область паха.
Митчелл сразу после этого швырнул мяч в Брукса, а затем набросился на него. Драку удалось остановить благодаря вмешательству игроков, тренеров и судей.
Митчелл и Брукс были удалены с площадки. «Кавальерс» победили со счетом 128:113.
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