Донован Митчелл и Диллон Брукс подрались во время матча и были удалены

Теги происшествия Кливленд Мемфис НБА видео Донован Митчелл Диллон Брукс Эван Мобли Баскетбол

Во время матча «Кливленд» – «Мемфис» состоялась драка с участием звезды хозяева Донована Митчелла и одного из ключевых игроков ротации гостей Диллона Брукса.

Эпизод произошел в середине третьей четверти, когда попытку Брукса забросить из-под кольца заблокировал Эван Мобли. Игрок «Гризлис» упал на паркет и оказался рядом с Митчеллом. На повторе видно, что Диллон совершил движение рукой и ударил оппонента в область паха.

Митчелл сразу после этого швырнул мяч в Брукса, а затем набросился на него. Драку удалось остановить благодаря вмешательству игроков, тренеров и судей.

Митчелл и Брукс были удалены с площадки. «Кавальерс» победили со счетом 128:113.

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6 комментариев

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Undrey
Так вот для чего операторы весь матч под щитами на жопе сидят) лучшие кадры)
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ноунэйм
мало ему дал Донован, реально заипал своей мерзостью клоун брукс. надеюсь дисквалификация за умышленный удар в пах
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Lumex
Опять толкотня за грудки, где-то скептически качает головой Дреймонд Грин.
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Эфес Фридомович
Петушок этот Брукс, давно заметил
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Daishi
Донован правильно надавал, но лучше бы это сделал какой-нибудь Ламар Стивенс.)) Я не знаю, как зовут вот этого невысокого мужика из персонала Мемфиса, который постоянно оттаскивает своих игроков от соперника. Но он своей самоотверженностью заслужил повышение. Это уже третий раз за последнее время, когда я его вижу и когда он со своими скромными габаритами растаскивает этих агрессивных битюгов. :D
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Cubs-V
Мерзкий тип этот Брукс.
+7
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