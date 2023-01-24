У форварда «Миннесоты» по ходу матча возникли разногласия с игроком « » .

В середине первой четверти Грин после нарушения Андерсона аккуратно бросил мяч в соперника. Кайл остался недоволен поведением свингмена «Рокетс».

В следующем владении Андерсон нарушил правила на Грине во время борьбы за подбор. По мнению комментаторов «Хьюстона», Кайл при этом еще и намеренно толкнул одноклубника , спровоцировав его опасное столкновение с Джейленом.

В последовавшей затем паузе в игре Андерсон толкнул Грина, за что получил еще и технический.

«Рокетс» победили со счетом 119:114. Грин набрал рекордные в карьере 42 очка.

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