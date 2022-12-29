Йонас Валанчюнас разозлился на Остина Риверса и толкнул игрока «Миннесоты»

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Центровому «Нового Орлеана» Йонасу Валанчюнасу не понравилось, как против него сыграл защитник «Миннесоты» Остин Риверс в момент, когда пытался преодолеть заслон. 

Литовец подошел к сопернику, который перед этим активно работал локтями, и толкнул его. Оба игрока получили по техническому фолу. 

Наджи Маршалл из «Пеликанс» получил технический за то, что толкнул центрового «Тимбервулвс» Руди Гобера в спину, когда тот встал между Валанчюнасом и Риверсом.

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1 комментарий

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Сергей Гирин
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Хорош Йонас, ещё так по-доброму с наглецом
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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