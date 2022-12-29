Центровому «Нового Орлеана» не понравилось, как против него сыграл защитник «Миннесоты» в момент, когда пытался преодолеть заслон.

Литовец подошел к сопернику, который перед этим активно работал локтями, и толкнул его. Оба игрока получили по техническому фолу.

Наджи Маршалл из «Пеликанс» получил технический за то, что толкнул центрового «Тимбервулвс» в спину, когда тот встал между Валанчюнасом и Риверсом.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца