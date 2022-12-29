Йонас Валанчюнас разозлился на Остина Риверса и толкнул игрока «Миннесоты»
Центровому «Нового Орлеана» Йонасу Валанчюнасу не понравилось, как против него сыграл защитник «Миннесоты» Остин Риверс в момент, когда пытался преодолеть заслон.
Литовец подошел к сопернику, который перед этим активно работал локтями, и толкнул его. Оба игрока получили по техническому фолу.
Наджи Маршалл из «Пеликанс» получил технический за то, что толкнул центрового «Тимбервулвс» Руди Гобера в спину, когда тот встал между Валанчюнасом и Риверсом.
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