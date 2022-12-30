НБА дисквалифицировала 11 игроков по итогам драки в матче «Детройт» – «Орландо»

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НБА вынесла дисциплинарные решения по итогам драки в матче «Детройт» – «Орландо», который состоялся в среду.

Самые активные участники потасовки получили наиболее продолжительные дисквалификации. Киллиан Хэйс из «Пистонс» пропустит три матча, Мо Вагнер из «Мэджик» – две игры. Толкнувший игрока флоридского клуба Хамиду Диалло отстранен на одну встречу.

«Мэджик» также потеряли большую группу игроков в связи с тем, что те покинули зону, отведенную для запасных. Франц Вагнер, Коул Энтони, Уэнделл Картер, Гэри Харрис, Мо Бамба, Ар Джей Хэмптон, Терренс Росс и Адмирал Скофилд приняли участие в потасовке, имея статус резервистов. Каждый из них пропустит по одному матчу.

«Пистонс» победили со счетом 121:101.

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3 комментария

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Kikir
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Мдааа 2 матча Мо и 3 зеку Хейсу. Ну что, теперь можно без судей играть - пускай парни сами выясняют, кто больше не прав))
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Ballboy13
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Орландо без замен играть будут следующий матч
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Станислав Шалковский
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Драка... так, потолкались мальчики.
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