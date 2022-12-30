вынесла дисциплинарные решения по итогам драки в матче « » – « », который состоялся в среду.

Самые активные участники потасовки получили наиболее продолжительные дисквалификации. Киллиан Хэйс из «Пистонс» пропустит три матча, Мо Вагнер из «Мэджик» – две игры. Толкнувший игрока флоридского клуба Хамиду Диалло отстранен на одну встречу.

«Мэджик» также потеряли большую группу игроков в связи с тем, что те покинули зону, отведенную для запасных. Франц Вагнер, Коул Энтони, , Гэри Харрис, , Ар Джей Хэмптон, Терренс Росс и Адмирал Скофилд приняли участие в потасовке, имея статус резервистов. Каждый из них пропустит по одному матчу.

«Пистонс» победили со счетом 121:101.

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