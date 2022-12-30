НБА дисквалифицировала 11 игроков по итогам драки в матче «Детройт» – «Орландо»
НБА вынесла дисциплинарные решения по итогам драки в матче «Детройт» – «Орландо», который состоялся в среду.
Самые активные участники потасовки получили наиболее продолжительные дисквалификации. Киллиан Хэйс из «Пистонс» пропустит три матча, Мо Вагнер из «Мэджик» – две игры. Толкнувший игрока флоридского клуба Хамиду Диалло отстранен на одну встречу.
«Мэджик» также потеряли большую группу игроков в связи с тем, что те покинули зону, отведенную для запасных. Франц Вагнер, Коул Энтони, Уэнделл Картер, Гэри Харрис, Мо Бамба, Ар Джей Хэмптон, Терренс Росс и Адмирал Скофилд приняли участие в потасовке, имея статус резервистов. Каждый из них пропустит по одному матчу.
«Пистонс» победили со счетом 121:101.
Майкл Джексон влиял на баскетбол всю жизнь: играл против Расселла, снимался с Джорданом, вдохновлял Кобе
3 комментария