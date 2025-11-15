Никола Йокич может пропустить встречу с «Миннесотой» из-за растяжения левого запястья
Никола Йокич может получить отдых в игре с «Тимбервулвз».
Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич пока не пропускал игры в нынешнем розыгрыше чемпионата НБА. Его выход на встречу с «Миннесотой» под вопросом.
Причиной названо растяжение левого запястья.
«Наггетс» точно проведут матч без выбывшего на 1,5 месяца защитника Кристиана Брауна (голеностоп) и форварда Кэма Джонсона (растяжение правого бицепса).
«Денвер» идет на 2-м месте в Западной конференции с результатом 9-2.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Денвера»
