Никола Йокич может пропустить встречу с «Миннесотой» из-за растяжения левого запястья

Никола Йокич может получить отдых в игре с «Тимбервулвз».

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич пока не пропускал игры в нынешнем розыгрыше чемпионата НБА. Его выход на встречу с «Миннесотой» под вопросом.

Причиной названо растяжение левого запястья.

«Наггетс» точно проведут матч без выбывшего на 1,5 месяца защитника Кристиана Брауна (голеностоп) и форварда Кэма Джонсона (растяжение правого бицепса).

«Денвер» идет на 2-м месте в Западной конференции с результатом 9-2.