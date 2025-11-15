Даг Кристи: «Деннис Шредер – настоящий профессионал, повел за собой вторую пятерку. Расселл Уэстбрук такой же»
Даг Кристи прокомментировал новую роль Денниса Шредера.
Немецкий разыгрывающий Деннис Шредер уступил место в стартовой пятерке «Кингз» Расселлу Уэстбруку.
В первом матче со скамейки запасных Шредер набрал 14 очков, 6 подборов и 6 передач за 28,5 минуты. «Сакраменто» проиграл «Миннесоте» (110:124).
«Деннис – настоящий профессионал. Игрок высокого уровня. Он вышел и показал отличный баскетбол. Повел за собой нашу вторую пятерку. Расс такой же.
Мы просто ищем пути для побед, энергию. Сегодня мы действовали активно.
С большим уважением отношусь к подходу Шредера, ценю его с тренерской позиции», – заключил главный тренер Даг Кристи.
