Даг Кристи: «Деннис Шредер – настоящий профессионал, повел за собой вторую пятерку. Расселл Уэстбрук такой же»

Даг Кристи прокомментировал новую роль Денниса Шредера.

Немецкий разыгрывающий Деннис Шредер уступил место в стартовой пятерке «Кингз» Расселлу Уэстбруку .

В первом матче со скамейки запасных Шредер набрал 14 очков, 6 подборов и 6 передач за 28,5 минуты. «Сакраменто » проиграл «Миннесоте» (110:124).

«Деннис – настоящий профессионал. Игрок высокого уровня. Он вышел и показал отличный баскетбол. Повел за собой нашу вторую пятерку. Расс такой же.

Мы просто ищем пути для побед, энергию. Сегодня мы действовали активно.

С большим уважением отношусь к подходу Шредера, ценю его с тренерской позиции», – заключил главный тренер Даг Кристи .