Расселл Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 25000+ очков и 10000+ передач за карьеру

Расселл Уэстбрук стал автором редкого достижения.

Сегодня разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэсбрук преодолел отметку в 10000 передач в регулярных сезонах.

Это позволило 37-летнему баскетболисту пополнить список игроков, кому удалось набрать 25000+ очков и 10000+ передач за карьеру.

Помимо Уэстбрука, в этом списке есть только один человек – Леброн Джеймс .