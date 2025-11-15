Расселл Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 25000+ очков и 10000+ передач за карьеру
Расселл Уэстбрук стал автором редкого достижения.
Сегодня разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэсбрук преодолел отметку в 10000 передач в регулярных сезонах.
Это позволило 37-летнему баскетболисту пополнить список игроков, кому удалось набрать 25000+ очков и 10000+ передач за карьеру.
Помимо Уэстбрука, в этом списке есть только один человек – Леброн Джеймс.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: StatMuse
