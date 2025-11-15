Леброн Джеймс может дебютировать в своем 23-м сезоне в НБА на следующей неделе

Леброн Джеймс близок к возвращению на паркет.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс полноценно отработал последнюю тренировку с фарм-командой, ожидается, что он присоединится к основе в понедельник, после ее возвращения с выездного турне. Инсайдер Дэйв Макменамин сообщает, что Джеймс может дебютировать в своем 23-м сезоне в НБА уже на следующей неделе.

Форвард впервые за карьеру пропустил начало сезона. «Лейкерс» идут в четверке лучших на Западе с результатом 9-4.