НБА. «Шарлотт» примет «Майами», «Кливленд» встретится с «Клипперс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.
В первом матче игрового дня «Шарлотт» примет на своей арене «Майами». Начало встречи в 21.00 по московскому времени.
«Кливленд» встретится с «Клипперс», которые выиграли пять матчей подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 января, 21.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 30 января, 02.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 30 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 30 января, 04.00, «Fiserv Forum»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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