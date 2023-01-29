НБА. «Шарлотт» примет «Майами», «Кливленд» встретится с «Клипперс» и другие матчи

Теги результаты Шарлотт Кливленд Индиана Клипперс Мемфис Майами Милуоки Новый Орлеан НБА Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.

В первом матче игрового дня «Шарлотт» примет на своей арене «Майами». Начало встречи в 21.00 по московскому времени.

«Кливленд» встретится с «Клипперс», которые выиграли пять матчей подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Майами
Дата проведения
29 января, 21.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Мемфис – Индиана
Дата проведения
30 января, 02.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Кливленд – Клипперс
Дата проведения
30 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Милуоки – Новый Орлеан
Дата проведения
30 января, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Аккайын Жасов
Только с мишками Восток не фаворит сегодня?
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Light Yagami
Сегодня катэлла за Топ-1 СНГ, "Спирит-БетБум", в 20:00 по мск. А НБА даже не интересно без "ЛАЛ". Всем удачки!
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