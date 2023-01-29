НБА. «Шарлотт» примет «Майами», «Кливленд» встретится с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.

В первом матче игрового дня «Шарлотт» примет на своей арене «Майами». Начало встречи в 21.00 по московскому времени.

«Кливленд» встретится с «Клипперс», которые выиграли пять матчей подряд.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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