5

Желько Обрадович: «Игроки не думают о баскетболе. Сидят в телефонах перед матчем и после него»

Желько Обрадович не понимает современную культуру.

После поражения «Партизана» от «Виллербана» (87:88) в Евролиге главный тренер сербского клуба Желько Обрадович обрушился с критикой на своих игроков.

«Мы начали матч в неподобающем ключе. Просто стыдно за нашу игру. Баскетболисты должны спросить себя, почему так происходит. Зрители же приходят на это смотреть, они заслуживают другого.

На мой взгляд причины просты. Игроки не думают о баскетболе. Сидят в телефонах перед матчем. Я всегда беру ответственность на себя, но не могу понять этого. Стараюсь их воодушевить. Делаю замены, мы даже могли победить в итоге.

В перерыве сказал все нужные слова, но после матча все опять уткнулись в телефоны в раздевалке. Невероятно. Не знаю даже, как на это реагировать. Просто разочарован. Не хватает слов», – заключил знаменитый специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoАСВЕЛ Виллербан
logoЕвролига
logoПартизан
Желимир Обрадович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. 21+10 Кабенгеле помогли «Дубаю» обыграть «Жальгирис», «Милан» победил «Олимпиакос» и другие результаты
14 ноября, 21:35
АСВЕЛ Виллербан – Партизан – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 14 ноября 2025
13 ноября, 16:16Пользовательская новость
Джабари Паркер пропустит игру с «Виллербаном» из-за утраты в семье
12 ноября, 13:18
Главные новости
Брайан Скалабрини: «Нико Харрисон помог Дончичу, когда обменял его в «Лейкерс»
11 минут назад
Яннис Адетокумбо вмешался и помог «Лейкерс» забрать у судей мяч, которым Аду Тьеро набрал первые очки в НБА
20 минут назадВидео
«Мяч не врет!» Лука Дончич порадовался «сквозняку» со штрафного от Янниса Адетокумбо
42 минуты назадВидео
Экс-игрок основы «Орландо» в 2023 году рассказал беттору о намерении команды провести матч вторым составом (Эмик)
44 минуты назад
Купер Флэгг отыграл за «Даллас» в «регулярках» больше минут, чем Энтони Дэвис
58 минут назад
Остин Ривз: «Это же круто, когда Бронни выходит в старте, а Леброн отправлен в Лигу развития»
59 минут назадВидео
Джа Морэнт не смог доиграть матч против «Кливленда» из-за травмы
сегодня, 04:47Видео
Иммануэл Куикли снял кроссовки и подарил их фанатам посреди матча
сегодня, 04:38Видео
Стефен Карри о расставании с Under Armour: «В индустрии кроссовок все сложно устроено. Решение принято в интересах обеих сторон»
сегодня, 04:33
НБА. 41 очко Дончича помогло «Лейкерс» разгромить «Милуоки», «Денвер» разобрался с «Миннесотой» и другие результаты
сегодня, 04:23
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Сарагоса» уступила «Уникахе», «Гран-Канария» проиграла «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 22:08
Чемпионат Франции. «Бурк» уступил «Парижу», «Страсбур» обыграл «Булазак» и другие результаты
вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Дертоне», «Ваноли Кремона» крупно обыграла «Триест»
вчера, 21:35
Чемпионат Греции. «Марусси» крупно уступил АЕКу, «Кардицас» обыграл «Перистери»
вчера, 20:44
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Илирию», «Босна Роял» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:40
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» справился с «Петким Спор», «Мерсин» уступил «Тюрк Телекому»
вчера, 20:30
Василий Карасев: «Играли достойно, но концовку провалили – и в защите, и в нападении»
вчера, 18:35
Антон Юдин о победе «Локо»: «Какой-то злой рок – каждый матч минус игрок»
вчера, 18:28
Евгений Пашутин: «Внимательно разобрали матч «Автодора» против ЦСКА и сегодня выглядели солидно»
вчера, 18:08
Миленко Богичевич о 8-м поражении «Автодора» подряд: «В текущих обстоятельствах с травмами и короткой ротацией это наш максимум на сегодняшний день»
вчера, 17:59