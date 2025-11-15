Желько Обрадович: «Игроки не думают о баскетболе. Сидят в телефонах перед матчем и после него»

Желько Обрадович не понимает современную культуру.

После поражения «Партизана » от «Виллербана » (87:88) в Евролиге главный тренер сербского клуба Желько Обрадович обрушился с критикой на своих игроков.

«Мы начали матч в неподобающем ключе. Просто стыдно за нашу игру. Баскетболисты должны спросить себя, почему так происходит. Зрители же приходят на это смотреть, они заслуживают другого.

На мой взгляд причины просты. Игроки не думают о баскетболе. Сидят в телефонах перед матчем. Я всегда беру ответственность на себя, но не могу понять этого. Стараюсь их воодушевить. Делаю замены, мы даже могли победить в итоге.

В перерыве сказал все нужные слова, но после матча все опять уткнулись в телефоны в раздевалке. Невероятно. Не знаю даже, как на это реагировать. Просто разочарован. Не хватает слов», – заключил знаменитый специалист.