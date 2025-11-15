3

Алексей Швед о победе над ЦСКА: «Не могу сказать, что сыграли отлично, можем гораздо лучше»

Алексей Швед поучаствовал в победе над бывшей командой.

УНИКС обыграл ЦСКА у себя дома (76:75) и вышел на 1-е место в чемпионате.

Алексей Швед провел 2-й матч за казанский клуб против своей бывшей команды. Игра складывалась тяжело для защитника, Швед набрал 7 очков и 5 передач за 23,6 минуты на площадке, реализовав 2 из 7 бросков с игры (0 из 5 из-за дуги).

В самой концовке баскетболист нашел контакт у кольца соперника и реализовал победные 2 штрафных за 8 секунд до конца матча, которые в итоге и принесли УНИКСу победу.

«Отличные впечатления, нахожусь тут уже неделю. Провел не так много тренировок. Сыграли два матча – выиграли. Сегодня был важный матч для нас. Выиграли 1 очко. Не могу сказать, что мы сыграли сегодня отлично. Но сыграли хорошо, можем гораздо лучше.

Рад вернуться в ВТБ лигу. Нравится Казань, тренерский штаб все объясняет, все умно. Нет никаких проблем. Главное – самоотдача», – заключил Швед.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Телеграм-канал «Высота 305»
logoАлексей Швед
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
logoУНИКС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 46 очков Бингэма и Рейнольдса помогли УНИКСу победить ЦСКА, «Локомотив-Кубань» обыграл МБА-МАИ и другие результаты
вчера, 15:30
Швед в Казани – все еще лучший русский в Лиге ВТБ. И вот почему
14 ноября, 11:35Трибуна
Владислав Коновалов после матча с УНИКСом: «Алексей Швед – украшение нападения любой команды»
11 ноября, 19:20
Главные новости
Брайан Скалабрини: «Нико Харрисон помог Дончичу, когда обменял его в «Лейкерс»
12 минут назад
Яннис Адетокумбо вмешался и помог «Лейкерс» забрать у судей мяч, которым Аду Тьеро набрал первые очки в НБА
21 минуту назадВидео
«Мяч не врет!» Лука Дончич порадовался «сквозняку» со штрафного от Янниса Адетокумбо
43 минуты назадВидео
Экс-игрок основы «Орландо» в 2023 году рассказал беттору о намерении команды провести матч вторым составом (Эмик)
45 минут назад
Купер Флэгг отыграл за «Даллас» в «регулярках» больше минут, чем Энтони Дэвис
59 минут назад
Остин Ривз: «Это же круто, когда Бронни выходит в старте, а Леброн отправлен в Лигу развития»
сегодня, 04:56Видео
Джа Морэнт не смог доиграть матч против «Кливленда» из-за травмы
сегодня, 04:47Видео
Иммануэл Куикли снял кроссовки и подарил их фанатам посреди матча
сегодня, 04:38Видео
Стефен Карри о расставании с Under Armour: «В индустрии кроссовок все сложно устроено. Решение принято в интересах обеих сторон»
сегодня, 04:33
НБА. 41 очко Дончича помогло «Лейкерс» разгромить «Милуоки», «Денвер» разобрался с «Миннесотой» и другие результаты
сегодня, 04:23
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Сарагоса» уступила «Уникахе», «Гран-Канария» проиграла «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 22:08
Чемпионат Франции. «Бурк» уступил «Парижу», «Страсбур» обыграл «Булазак» и другие результаты
вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Дертоне», «Ваноли Кремона» крупно обыграла «Триест»
вчера, 21:35
Чемпионат Греции. «Марусси» крупно уступил АЕКу, «Кардицас» обыграл «Перистери»
вчера, 20:44
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Илирию», «Босна Роял» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:40
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» справился с «Петким Спор», «Мерсин» уступил «Тюрк Телекому»
вчера, 20:30
Василий Карасев: «Играли достойно, но концовку провалили – и в защите, и в нападении»
вчера, 18:35
Антон Юдин о победе «Локо»: «Какой-то злой рок – каждый матч минус игрок»
вчера, 18:28
Евгений Пашутин: «Внимательно разобрали матч «Автодора» против ЦСКА и сегодня выглядели солидно»
вчера, 18:08
Миленко Богичевич о 8-м поражении «Автодора» подряд: «В текущих обстоятельствах с травмами и короткой ротацией это наш максимум на сегодняшний день»
вчера, 17:59