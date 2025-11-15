Алексей Швед о победе над ЦСКА: «Не могу сказать, что сыграли отлично, можем гораздо лучше»

Алексей Швед поучаствовал в победе над бывшей командой.

УНИКС обыграл ЦСКА у себя дома (76:75) и вышел на 1-е место в чемпионате.

Алексей Швед провел 2-й матч за казанский клуб против своей бывшей команды. Игра складывалась тяжело для защитника, Швед набрал 7 очков и 5 передач за 23,6 минуты на площадке, реализовав 2 из 7 бросков с игры (0 из 5 из-за дуги).

В самой концовке баскетболист нашел контакт у кольца соперника и реализовал победные 2 штрафных за 8 секунд до конца матча, которые в итоге и принесли УНИКСу победу.

«Отличные впечатления, нахожусь тут уже неделю. Провел не так много тренировок. Сыграли два матча – выиграли. Сегодня был важный матч для нас. Выиграли 1 очко. Не могу сказать, что мы сыграли сегодня отлично. Но сыграли хорошо, можем гораздо лучше.

Рад вернуться в ВТБ лигу. Нравится Казань, тренерский штаб все объясняет, все умно. Нет никаких проблем. Главное – самоотдача», – заключил Швед.