Дрэймонд Грин: «Джонатан Куминга не тот инфантильный засранец, которым вы пытаетесь его представить»

Дрэймонд Грин выступил в защиту Джонатана Куминги.

Форвард «Голден Стэйт » Джонатан Куминга впервые в сезоне начал игру со скамейки в матче со «Сперс» на неделе и преждевременно завершил встречу из-за болевых ощущений в колене.

«Куминга не вышел на вторую половину. И все начали говорить, что он просто взбесился, потому что не играл.

Но я знаю больше, чем вы. Его колено болело еще до встречи с «Оклахомой». Куминга – один из наиболее мотивированных в команде в этом сезоне. Он не тот инфантильный засранец, которым вы хотите его выставить.

Куминга четко обозначил, что хочет попасть на Матч всех звезд в этом году. Он уверен в своем потенциале. Мы все знакомы с его целями. Когда все складывается не совсем удачно, всегда расстраиваешься. Парень старается изо всех сил, конечно, он будет недоволен. На разве может быть по-другому?» – заявил Грин в своем подкасте.