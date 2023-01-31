Инсайдер Крис Хэйнс: «Сразу несколько игроков «Торонто» недовольны своим положением»

Теги Торонто НБА Фред Ванвлит О Джи Ануноби Баскетбол

Инсайдер Крис Хэйнс во время записи подкаста с известным журналистом Марком Стейном рассказал о проблемах, с которыми на данном этапе имеет дело «Торонто».

«Ходят слухи, что не один, а сразу несколько игроков «Торонто» недовольны своим положением. Сезон складывается не так, как на то рассчитывали в клубе», – заявил Хэйнс.

«Рэпторс» идут 12-ми на Востоке с результатом 23-29.

Ранее сообщалось, что форвард О Джи Ануноби хотел бы сменить команду. Разыгрывающий Фред Ванвлит не стал продлевать контракт и часто упоминается в слухах про обмены перед дедлайном.

Ожидается, что будущее Ника Нерса на посту главного тренера «Торонто» станет предметом обсуждения этим летом.

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн

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