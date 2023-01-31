«Клипперс» наиболее интересен Фред Ванвлит среди разыгрывающих, которых можно выменять перед дедлайном

Теги возможные переходы Клипперс Торонто НБА Юта Майк Конли Фред Ванвлит Баскетбол

«Клипперс» попробуют усилить позицию первого номера перед дедлайном 9 февраля.

По словам обозревателя Зака Лоу, наиболее предпочтительным вариантом для калифорнийцев является Фред Ванвлит из «Торонто».

«Вариант с Майком Конли выглядит маловероятным, потому что «Клипперс» вряд ли станут отдавать в такой сделке пик первого раунда.

Если они пойдут за разыгрывающим, то, скорее всего, это будет Ванвлит, а не Конли», – рассказал Лоу.

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1 комментарий

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Swhat
Ванвлит отличный обмен будет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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