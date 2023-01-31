«Клипперс» наиболее интересен Фред Ванвлит среди разыгрывающих, которых можно выменять перед дедлайном

«Клипперс» попробуют усилить позицию первого номера перед дедлайном 9 февраля.

По словам обозревателя Зака Лоу, наиболее предпочтительным вариантом для калифорнийцев является из « ».

«Вариант с выглядит маловероятным, потому что « » вряд ли станут отдавать в такой сделке пик первого раунда.

Если они пойдут за разыгрывающим, то, скорее всего, это будет Ванвлит, а не Конли», – рассказал Лоу.

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