«Клипперс» наиболее интересен Фред Ванвлит среди разыгрывающих, которых можно выменять перед дедлайном
«Клипперс» попробуют усилить позицию первого номера перед дедлайном 9 февраля.
По словам обозревателя Зака Лоу, наиболее предпочтительным вариантом для калифорнийцев является Фред Ванвлит из «Торонто».
«Вариант с Майком Конли выглядит маловероятным, потому что «Клипперс» вряд ли станут отдавать в такой сделке пик первого раунда.
Если они пойдут за разыгрывающим, то, скорее всего, это будет Ванвлит, а не Конли», – рассказал Лоу.
Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»
1 комментарий