« » и « » входят в число клубов, заинтересованных в приобретении форварда «Торонто» , сообщает The Athletic.

По информации инсайдеров, Ануноби недоволен своим положением в «Рэпторс» и хочет покинуть клуб.

По мнению генерального менеджера одного из клубов Восточной конференции, форвард «Торонто» перед дедлайном является наиболее привлекательным игроком из тех, кто доступен для обмена.

« » идет 12-м на Востоке с результатом 23-28. Ануноби набирает 16,9 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». При этом он с детства болел за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»