«Никс» и «Санз» претендуют на О Джи Ануноби
«Нью-Йорк» и «Финикс» входят в число клубов, заинтересованных в приобретении форварда «Торонто» О Джи Ануноби, сообщает The Athletic.
По информации инсайдеров, Ануноби недоволен своим положением в «Рэпторс» и хочет покинуть клуб.
По мнению генерального менеджера одного из клубов Восточной конференции, форвард «Торонто» перед дедлайном является наиболее привлекательным игроком из тех, кто доступен для обмена.
«Торонто» идет 12-м на Востоке с результатом 23-28. Ануноби набирает 16,9 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.
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