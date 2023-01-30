«Никс» и «Санз» претендуют на О Джи Ануноби

Теги возможные переходы Нью-Йорк Финикс Торонто НБА О Джи Ануноби Баскетбол

«Нью-Йорк» и «Финикс» входят в число клубов, заинтересованных в приобретении форварда «Торонто» О Джи Ануноби, сообщает The Athletic.

По информации инсайдеров, Ануноби недоволен своим положением в «Рэпторс» и хочет покинуть клуб.

По мнению генерального менеджера одного из клубов Восточной конференции, форвард «Торонто» перед дедлайном является наиболее привлекательным игроком из тех, кто доступен для обмена.

«Торонто» идет 12-м на Востоке с результатом 23-28. Ануноби набирает 16,9 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». При этом он с детства болел за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeniy 72
Ответ McLARENf1
Думаю санз будут строить свое предложение вокруг Краудера и 1-2 пиков 1-го раунда, а динозавры транзитом передавать Краудера 3-й стороне
Никс могут дать проспектов, да и пиков у них много в наличии, думаю Финикс никак не сможет перебить их пакет. Сам Аннуноби вроде тоже хотел в Никс ещё до продления в Торонто, а сейчас они ещё и прилично смотрятся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mephist13
Ответ McLARENf1
Думаю санз будут строить свое предложение вокруг Краудера и 1-2 пиков 1-го раунда, а динозавры транзитом передавать Краудера 3-й стороне
1 пик + Краудер?
вам за такое не то что Оджи, а даже Карузо не отдадут (в скобочках: Карузо то отдадут)

если серьёзно, то даже помимо неадекватного обмена Гобера и обмена более звёздного Митчелла, есть пример Дежонте Мюррея, за которого отдали 3 пика первого раунда + 1 своп пиками + Галинари
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MaxiMartinez
Никс заберут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6LACK
Ответ McLARENf1
Думаю санз будут строить свое предложение вокруг Краудера и 1-2 пиков 1-го раунда, а динозавры транзитом передавать Краудера 3-й стороне
Уже забавно наблюдать за этой эпопеей с Краудером. Ладно, когда игрок, хотя бы калибра Симмонса пропускает полсезона, там даже если будет просадка, то уровень все равно позволит сделать команду сильнее, а тут всего лишь ролевик, от которого требуется только бросать 3 и защищаться. Вообще не помню, когда в лиге было столько шума из-за среднего ролевика уровня Краудера
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
McLARENf1
Ответ Roman Boroveev
А что может дать Финикс? Пара пиков первого и Кемерона мало даже, наверное. Да и не хотел бы.
Думаю санз будут строить свое предложение вокруг Краудера и 1-2 пиков 1-го раунда, а динозавры транзитом передавать Краудера 3-й стороне
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Boroveev
А что может дать Финикс? Пара пиков первого и Кемерона мало даже, наверное. Да и не хотел бы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий