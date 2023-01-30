Генеральный менеджер клуба Восточной конференции НБА считает, что форвард «Торонто» является наиболее привлекательным игроком перед дедлайном из тех, что доступны для обмена.

«Молодой универсальный игрок на пике карьеры? Тысяча процентов, что Ануноби будет лучшим из доступных игроков перед дедлайном», – заявил управленец.

По информации инсайдеров, Ануноби недоволен своим положением в «Рэпторс» и хочет покинуть клуб.

« » идет 12-м на Востоке с результатом 23-28.

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