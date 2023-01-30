Генменеджер НБА: «Ануноби будет лучшим из доступных игроков перед дедлайном»

Теги возможные переходы Торонто НБА О Джи Ануноби Баскетбол

Генеральный менеджер клуба Восточной конференции НБА считает, что форвард «Торонто» О Джи Ануноби является наиболее привлекательным игроком перед дедлайном из тех, что доступны для обмена.

«Молодой универсальный игрок на пике карьеры? Тысяча процентов, что Ануноби будет лучшим из доступных игроков перед дедлайном», – заявил управленец.

По информации инсайдеров, Ануноби недоволен своим положением в «Рэпторс» и хочет покинуть клуб.

«Торонто» идет 12-м на Востоке с результатом 23-28.

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2 комментария

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AlexKhokhlov
В Мемфис. Замена тупоголового Брукса на трудягу Ануноби сделает мишек контендером от Запада на выход в большой финал.
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Sonder
я бы на его месте какое-нибудь чикаго давил - и поиграть дадут, и наверняка переподпишут
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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