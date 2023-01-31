О Джи Ануноби пропустит как минимум 4 матча из-за повреждения запястья

Форвард « » выбыл из строя как минимум на четыре матча из-за травмы левого запястья.

«Рэпторс» предстоят выездные встречи с «Санз», «Джаз», «Рокетс» и «Гризлис». Состояние Ануноби будет повторно оценено после возвращения канадской команды из турне 5 февраля.

О Джи получил травму по ходу матча с «Голден Стэйт» на прошлой неделе в результате неудачного падения.

Ануноби в нынешнем сезоне НБА набирает 16,9 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

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