Контракт Ника Нерса с «Торонто» рассчитан до конца сезона-2023/24

Срок действия контракта главного тренера « » истекает по окончании сезона-2023/24, сообщает The Athletic.

Ожидается, что будущее Нерса на посту главного тренера «Торонто» станет предметом обсуждения этим летом.

«Рэпторс» продлили контракт с Нерсом после сезона-2019/20 и ранее не сообщали о сроках соглашения. Тренер получает 8 миллионов долларов в год.

Нерс в 2019-м привел «Рэпторс» к чемпионскому титулу, в 2020-м стал тренером года и считается одним из лучших тренеров лиги. Тем не менее, согласно источникам, многие в клубе недовольны работой тренера в нынешнем сезоне.

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