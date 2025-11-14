0

Тьяго Сплиттер: «Шэйдон Шарп – один из ключевых игроков для успеха «Портленда»

Тьяго Сплиттер похвалил атакующие способности защитника Шэйдона Шарпа.

Исполняющий обязанности главного тренера «Портленда» Тьяго Сплиттер высоко оценил атакующие способности Шэйдона Шарпа после вчерашней выездной победы над «Новым Орлеаном» со счетом 125:117.

«Я думаю, что Шэйдон – один из ключевых игроков для нашего успеха. Он умеет создавать броски, добираться до кольца, бросать с ведения. Он забивает со средней дистанции, из-под кольца, из-за дуги. В матче с «Пеликанс» он был невероятен, и при этом не чувствовал себя на все 100%», – отметил Сплиттер.

Шарп набрал 35 очков, сделал 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата, реализовав 13 из 18 бросков с игры в матче против «Нового Орлеана».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Портленда»
