Тьяго Сплиттер: «Шэйдон Шарп – один из ключевых игроков для успеха «Портленда»

Тьяго Сплиттер похвалил атакующие способности защитника Шэйдона Шарпа.

Исполняющий обязанности главного тренера «Портленда » Тьяго Сплиттер высоко оценил атакующие способности Шэйдона Шарпа после вчерашней выездной победы над «Новым Орлеаном » со счетом 125:117.

«Я думаю, что Шэйдон – один из ключевых игроков для нашего успеха. Он умеет создавать броски, добираться до кольца, бросать с ведения. Он забивает со средней дистанции, из-под кольца, из-за дуги. В матче с «Пеликанс» он был невероятен, и при этом не чувствовал себя на все 100%», – отметил Сплиттер.

Шарп набрал 35 очков, сделал 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата, реализовав 13 из 18 бросков с игры в матче против «Нового Орлеана».