Джон Уолл: «Энтони Дэвис, вероятно, хочет двигаться вперед. Он может вернуться в Чикаго»

Джон Уолл намекнул, что Энтони Дэвис хочет покинуть «Даллас» ради «Чикаго».

Бывший защитник НБА Джон Уолл подлил масла в огонь слухов о будущем Энтони Дэвиса в «Далласе».

В шоу Run It Back Уолл прокомментировал ситуацию в «Маверикс» после увольнения генерального менеджера Нико Харрисона, отметив, что Дэвис, возможно, исчерпал лимит доверия к организации и может задумываться о смене команды.

«Честно говоря, думаю, что на этом этапе ЭйДи [Энтони Дэвис], скорее всего, с этим покончил. Я не хочу говорить за него, но, вероятно, он захочет двигаться дальше. Ходят слухи, что он хочет вернуться в Чикаго и посмотреть, что там можно сделать», – сказал экс-игрок НБА.

Особенно интересен этот слух с учетом того, что Энтони Дэвис родился и вырос в Чикаго.

