Тони Паркер о санкциях против «Виллербана: «Евролига требует от нас нарушить законы французского баскетбола»

Тони Паркер высказался о санкциях со стороны Евролиги.

Президент «АСВЕЛ Виллербана » Тони Паркер высказался о санкциях со стороны Евролиги и объявил о намерении оспорить их в судебном порядке.

«Евролига публично наказала нас за то, что мы потратили на зарплаты 4,4 млн евро при их минимуме в 5,85 млн. Однако регламент чемпионата Франции запрещает нам тратить больше. Мы находимся под финансовым контролем. Короче говоря, они требуют от нас нарушить законы французского баскетбола. Для нас неприемлемо нарушать правила, установленные нашей национальной лигой, с которой у нас прекрасные отношения.

Евролига гарантирует только минимальный бюджет, что меня смешит, потому что наверху ничего нет! Каждый может тратить сколько угодно, там нет «налога на роскошь», – заявил Паркер в интервью BeBasket.