  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тони Паркер о санкциях против «Виллербана: «Евролига требует от нас нарушить законы французского баскетбола»
0

Тони Паркер о санкциях против «Виллербана: «Евролига требует от нас нарушить законы французского баскетбола»

Тони Паркер высказался о санкциях со стороны Евролиги.

Президент «АСВЕЛ Виллербана» Тони Паркер высказался о санкциях со стороны Евролиги и объявил о намерении оспорить их в судебном порядке.

«Евролига публично наказала нас за то, что мы потратили на зарплаты 4,4 млн евро при их минимуме в 5,85 млн. Однако регламент чемпионата Франции запрещает нам тратить больше. Мы находимся под финансовым контролем. Короче говоря, они требуют от нас нарушить законы французского баскетбола. Для нас неприемлемо нарушать правила, установленные нашей национальной лигой, с которой у нас прекрасные отношения.

Евролига гарантирует только минимальный бюджет, что меня смешит, потому что наверху ничего нет! Каждый может тратить сколько угодно, там нет «налога на роскошь», – заявил Паркер в интервью BeBasket.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BeBasket
logoАСВЕЛ Виллербан
logoЕвролига
logoТони Паркер
logoчемпионат Франции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
АСВЕЛ Виллербан – Партизан – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 14 ноября 2025
вчера, 16:16Пользовательская новость
Тони Паркер стал главным тренером юниорской сборной Франции U17
7 ноября, 14:05
Евролига обязала «Виллербан» выплатить игрокам дополнительные средства за несоблюдение правил финансового фэйр-плей
3 ноября, 12:14
Главные новости
Джейлен Брансон получил растяжение голеностопа первой степени и не сыграет в матче против «Майами»
7 минут назад
НБА. Трипл-дабл Джейлена Джонсона (31+18+14) позволил «Атланте» справиться с «Ютой», 28+10+8 Скотти Барнса помогли «Торонто» обыграть «Кливленд»
20 минут назад
Скотти Барнс (28+10+8) и Иммануэл Куикли (25) помогли «Торонто» одержать 6-ю победу за 7 матчей, обыграв «Кливленд»
32 минуты назадВидео
Леброн Джеймс провел еще одну тренировку с фарм-клубом «Лейкерс» без каких-либо признаков проблем с ишиасом
50 минут назад
Стефен Карри и Under Armour объявили о завершении сотрудничества
сегодня, 04:21
Евролига. «Фенербахче» выиграл у «Хапоэля», «Реал» дома уступил «Панатинаикосу» и другие результаты
вчера, 21:55
Тьяго Сплиттер: «Шэйдон Шарп – один из ключевых игроков для успеха «Портленда»
вчера, 21:22
Кендрик Перкинс: «Йокич делает великие игры Хакима Оладжувона похожими на обычные»
вчера, 20:59
Паоло Банкеро пропустит игру с «Бруклином» из-за растяжения паховых мышц
вчера, 20:27
Джон Уолл: «Энтони Дэвис, вероятно, хочет двигаться вперед. Он может вернуться в Чикаго»
вчера, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Георгиос Барцокас о травме Кинана Эванса: «Эта новость эмоционально опустошила нас, но жизнь продолжается»
вчера, 18:53
«Я играл за сборную с переломанным носом и надорванными связками голеностопа». Джанан Муса ответил на обвинения в преднамеренном пропуске Евробаскета
вчера, 18:35
Жорди Бертомеу планирует создать первую в Европе баскетбольную мультиклубную структуру (Meridian Sport)
вчера, 16:38
«Олимпиакос» изучает рынок разыгрывающих после травмы Кинана Эванса
вчера, 16:20
Франк Ниликина не сыграет против «Милана» из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 15:34
Джош Нибо получил травму головы после падения в раздевалке и пропустит игру с «Олимпиакосом»
вчера, 14:50
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Мэттом Райаном
вчера, 14:34
Чима Монеке и Эбука Изунду не помогут «Црвене Звезде» в матче с «Монако»
вчера, 14:04
АЕК подписал контракт с Грегом Брауном
вчера, 13:34Фото
Кассиус Уинстон стал MVP 7-го тура Еврокубка, награда в 3-й раз подряд досталась игроку «Хапоэля Иерусалим»
вчера, 12:01Фото