Жорди Бертомеу планирует создать первую в Европе баскетбольную мультиклубную структуру (Meridian Sport)

Бывший президент Евролиги готовится к возвращению в европейский баскетбол.

Бывший президент и генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу планирует вернуться к активной работе в европейском баскетболе, сообщает Meridian Sport.

66-летний испанский бизнесмен намерен сотрудничать с Демисом Торресом из RideOut и другими компаниями для создания первой модели мультиклубной структуры в европейском баскетболе. Проект предполагает объединение нескольких команд под единым управлением с целью развития молодежных программ, оптимизации финансов и роста клубов.

Рассматриваются команды из стран Балкан до западной Европы – Франции, Испании, Италии и Германии. Первоначальная цель – объединить минимум три клуба с оценочной стоимостью около 35 миллионов евро.

Напомним, что в 2000 году Бертомеу участвовал в запуске Евролиги, став ее первым генеральным директором, а с 2009 года также председателем и с 2011 – президентом. Его многолетнее руководство закончилось в 2021 году, когда клубы и акционеры проголосовали за его увольнение.