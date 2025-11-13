Франк Ниликина не сыграет против «Милана» из-за травмы задней поверхности бедра
Франк Ниликина не поможет «Олимпиакосу» в матче с «Миланом».
Французский защитник «Олимпиакоса» Франк Нтиликина не отправится с командой в Милан на матч 11-го тура Евролиги, сообщает Sport24. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра, из-за которой он уже пропустил игру против «Жальгириса».
Матч Евролиги между «Олимпиакосом» и «Миланом» пройдет 14 ноября. Начало встречи – в 22.30 по московскому времени.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport24
