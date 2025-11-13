Франк Ниликина не сыграет против «Милана» из-за травмы задней поверхности бедра

Франк Ниликина не поможет «Олимпиакосу» в матче с «Миланом».

Французский защитник «Олимпиакоса » Франк Нтиликина не отправится с командой в Милан на матч 11-го тура Евролиги, сообщает Sport24. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра, из-за которой он уже пропустил игру против «Жальгириса».

Матч Евролиги между «Олимпиакосом» и «Миланом » пройдет 14 ноября. Начало встречи – в 22.30 по московскому времени.