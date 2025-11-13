Зайон Уильямсон получил разрешение на контактные тренировки

«Пеликанс» сообщили о прогрессе Зайона Уильямсона в восстановлении от травмы.

«Новый Орлеан » сообщил, что Зайон Уильямсон , которому 4 ноября диагностировали растяжение задней поверхности бедра первой степени, продолжает успешно проходить реабилитацию и получил разрешение на возобновление баскетбольной активности на площадке, включая контактные упражнения.

До травмы Уильямсон провел 5 матчей, в среднем набирая 22,8 очка, 6,8 подбора и 4,6 передачи за 31 минуту на площадке.