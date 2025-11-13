2

Зайон Уильямсон получил разрешение на контактные тренировки

«Пеликанс» сообщили о прогрессе Зайона Уильямсона в восстановлении от травмы.

«Новый Орлеан» сообщил, что Зайон Уильямсон, которому 4 ноября диагностировали растяжение задней поверхности бедра первой степени, продолжает успешно проходить реабилитацию и получил разрешение на возобновление баскетбольной активности на площадке, включая контактные упражнения.

До травмы Уильямсон провел 5 матчей, в среднем набирая 22,8 очка, 6,8 подбора и 4,6 передачи за 31 минуту на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Марка Спирса в соцсети X
logoНовый Орлеан
травмы
logoНБА
logoЗайон Уильямсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Не мой выбор». «Новый Орлеан» перестал объявлять имя Уилли Грина перед домашними играми
вчера, 04:20
Тим Данкан о новичке «Нового Орлеана» Дерике Куине: «Мне нравится этот парень»
9 ноября, 07:35
«Нет смысла менять Зайона Уильямсона по нижней стоимости». В НБА разные мнения о будущем форварда «Нового Орлеана»
7 ноября, 15:30
Главные новости
Джейлен Брансон получил растяжение голеностопа первой степени и не сыграет в матче против «Майами»
7 минут назад
НБА. Трипл-дабл Джейлена Джонсона (31+18+14) позволил «Атланте» справиться с «Ютой», 28+10+8 Скотти Барнса помогли «Торонто» обыграть «Кливленд»
20 минут назад
Скотти Барнс (28+10+8) и Иммануэл Куикли (25) помогли «Торонто» одержать 6-ю победу за 7 матчей, обыграв «Кливленд»
32 минуты назадВидео
Леброн Джеймс провел еще одну тренировку с фарм-клубом «Лейкерс» без каких-либо признаков проблем с ишиасом
50 минут назад
Стефен Карри и Under Armour объявили о завершении сотрудничества
сегодня, 04:21
Евролига. «Фенербахче» выиграл у «Хапоэля», «Реал» дома уступил «Панатинаикосу» и другие результаты
вчера, 21:55
Тьяго Сплиттер: «Шэйдон Шарп – один из ключевых игроков для успеха «Портленда»
вчера, 21:22
Кендрик Перкинс: «Йокич делает великие игры Хакима Оладжувона похожими на обычные»
вчера, 20:59
Паоло Банкеро пропустит игру с «Бруклином» из-за растяжения паховых мышц
вчера, 20:27
Джон Уолл: «Энтони Дэвис, вероятно, хочет двигаться вперед. Он может вернуться в Чикаго»
вчера, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Паркер о санкциях против «Виллербана: «Евролига требует от нас нарушить законы французского баскетбола»
вчера, 20:16
Георгиос Барцокас о травме Кинана Эванса: «Эта новость эмоционально опустошила нас, но жизнь продолжается»
вчера, 18:53
«Я играл за сборную с переломанным носом и надорванными связками голеностопа». Джанан Муса ответил на обвинения в преднамеренном пропуске Евробаскета
вчера, 18:35
Жорди Бертомеу планирует создать первую в Европе баскетбольную мультиклубную структуру (Meridian Sport)
вчера, 16:38
«Олимпиакос» изучает рынок разыгрывающих после травмы Кинана Эванса
вчера, 16:20
Франк Ниликина не сыграет против «Милана» из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 15:34
Джош Нибо получил травму головы после падения в раздевалке и пропустит игру с «Олимпиакосом»
вчера, 14:50
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Мэттом Райаном
вчера, 14:34
Чима Монеке и Эбука Изунду не помогут «Црвене Звезде» в матче с «Монако»
вчера, 14:04
АЕК подписал контракт с Грегом Брауном
вчера, 13:34Фото