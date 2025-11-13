«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Мэттом Райаном
«Дубай» подписал контракт с экс-игроком НБА Мэттом Райаном.
«Дубай» официально объявил о подписании форварда Мэтта Райана. Контракт 28-летнего американца рассчитан до конца текущего сезона.
Райан имеет опыт выступлений в НБА, где суммарно провел 82 матча регулярного чемпионата, выступая за «Бостон», «Лейкерс», «Миннесоту», «Новый Орлеан» и «Нью-Йорк». В среднем он набирал 3,7 очка за 9,4 минуты, реализуя 40,2% трехочковых бросков.
Источник: соцсети «Дубайя»
