«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Мэттом Райаном

«Дубай» подписал контракт с экс-игроком НБА Мэттом Райаном.

«Дубай » официально объявил о подписании форварда Мэтта Райана. Контракт 28-летнего американца рассчитан до конца текущего сезона.

Райан имеет опыт выступлений в НБА , где суммарно провел 82 матча регулярного чемпионата, выступая за «Бостон», «Лейкерс», «Миннесоту», «Новый Орлеан» и «Нью-Йорк». В среднем он набирал 3,7 очка за 9,4 минуты, реализуя 40,2% трехочковых бросков.