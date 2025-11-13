Джош Нибо получил травму головы после падения в раздевалке и пропустит игру с «Олимпиакосом»

Форвард «Милана» Джош Нибо получил травму головы после падения в раздевалке.

Форвард «Милана » Джош Нибо получил травму головы после того, как поскользнулся в раздевалке после матча с «Виллербаном». Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Таким образом, 14 ноября «Милан» проведет матч с «Олимпиакосом » без своего американского форварда, который совсем недавно вернулся в строй. Это уже шестая травма Нибо с момента его перехода в миланскую команду летом 2024 года.