«Я играл за сборную с переломанным носом и надорванными связками голеностопа». Джанан Муса ответил на обвинения в преднамеренном пропуске Евробаскета

Звезда сборной Боснии эмоционально ответил на критику о пропуске Евробаскета.

Форвард «Дубая » и сборной Боснии и Герцеговины Джанан Муса опубликовал эмоциональное заявление о своей роли в национальной команде и ответил на обвинения в преднамеренном пропуске Евробаскета .

«После операции по удалению грыжи – неожиданной и для меня, и для моей семьи – некоторые люди начали распространять слухи, будто «Джанан Муса не хочет играть на чемпионате Европы».

Это тот же Джанан Муса, который выходил за сборную с переломанным носом, надорванными связками голеностопа и даже с трещиной гортани. Первым моим вопросом врачу тогда было: «Успею ли я восстановиться к Евробаскету ?» – на что я получил утвердительный ответ.

Мой более поздний приезд из-за травмы и длинного сезона в Мадриде был полностью согласован с тренерским штабом. К сожалению, осложнения после операции не позволили мне играть.

Меня удивило, что некоторые люди (и я не говорю о игроках), прекрасно знавшие мое состояние, не рассказали общественности о реальной серьезности проблемы. Я просто не хотел отвлекать внимание от сборной – ведь именно она для нас всех важнее всего.

К сожалению, дело дошло до того, что те, кто должен был сообщить правду о моей травме, этого не сделали – а теперь именно они комментируют нынешние проблемы.

Я не ищу оправданий: каждый, кто следит за мной на протяжении 11-летней профессиональной карьеры, знает – если хотя бы на один процент была возможность сыграть за сборную, я всегда выходил на паркет», – заявил 26-летний баскетболист.

Джанан Муса о пропуске Евробаскета: «Начал нормально ходить только через 11 дней после операции»