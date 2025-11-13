Кендрик Перкинс: «Йокич делает великие игры Хакима Оладжувона похожими на обычные»

Экс-игрок НБА назвал Йокича «самым техничным игроком в истории».

Экс-игрок НБА и аналитик ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на впечатляющий старт сезона центрового «Денвера » Николы Йокича .

«Смотрите, я вырос фанатом «Хьюстона ». «Клатч Сити», Хаким Оладжувон – я смотрел за ними все детство. Но Йокич делает великие игры Хакима Оладжувона похожими на обычные. Те цифры, которые он показывает… Это самый техничный игрок, который когда-либо играл в баскетбол.

Я не виню тактику [Тайрона ] Лю, потому что Зубац – один из лучших защитников в посте. Он защищался против Йокича лучше, чем кто-либо за последние полтора года.

Но то, что мы увидели вчера – это величие. Мы увидели игрока, который пришел на арену после игры «бэк-ту-бэк», против одного из самых элитных защитников лиги на позиции центрового, и просто уничтожил его.

И поэтому, когда люди начинают обсуждать, где Йокич находится в историческом рейтинге, я скажу одно: он лучший центровой, которого я видел за последние 20 лет. В этом я абсолютно уверен», – заявил Перкинс в эфире ESPN.

Никола Йокич набрал 55+12+6 и установил рекорд для центровых в НБА по очкам за стартовую четверть (25)