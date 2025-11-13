Георгиос Барцокас о травме Кинана Эванса: «Эта новость эмоционально опустошила нас, но жизнь продолжается»
Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас прокомментировал новую серьезную травму Кинана Эванса, который порвал ахиллово сухожилие и досрочно завершил сезон.
«Жизнь продолжается, наша работа продолжается. Это не первая травма и, к сожалению, не последняя. Эванс годами шел к возвращению, и в итоге не успел насладиться игрой. Это тяжело – и для него, и для всей команды. Но такова жизнь: у нас есть матчи, тренировки, и мы должны двигаться дальше.
Эта новость эмоционально опустошила нас, но жизнь продолжается. Он перенесет операцию и начнет лечение. Нам придется искать решение на позиции защитника.
Мы будем играть с Томасом Уолкапом и Сэйбеном Ли – они не основные разыгрывающие, но справятся. Возможно, задействуем игроков не на привычных позициях. У нас достаточно качества, чтобы это выдержать – ребята уже справлялись с подобным раньше», – отметил Барцокас.