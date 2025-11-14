НБА. Трипл-дабл Джейлена Джонсона (31+18+14) позволил «Атланте» справиться с «Ютой», 28+10+8 Скотти Барнса помогли «Торонто» обыграть «Кливленд»
14 ноября в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча.
«Кливленд» дома уступил «Торонто», лидер «Рэпторс» Скотти Барнс был близок к трипл-даблу: 28 очков (12 из 22 с игры, 1 из 4 трехочковых, 3 из 3 штрафных), 10 подборов, 8 передач, а также 5 блок-шотов.
«Атланта» разобралась с «Ютой» благодаря трипл-даблу форварда Джейлена Джонсона: 31 очко (10 из 19 с игры, 4 из 5 из-за дуги, 7 из 11 штрафных), 18 подборов, 14 передач при 6 потерях и 7 перехватов.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
