  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. Трипл-дабл Джейлена Джонсона (31+18+14) позволил «Атланте» справиться с «Ютой», 28+10+8 Скотти Барнса помогли «Торонто» обыграть «Кливленд»
22

НБА. Трипл-дабл Джейлена Джонсона (31+18+14) позволил «Атланте» справиться с «Ютой», 28+10+8 Скотти Барнса помогли «Торонто» обыграть «Кливленд»

14 ноября в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча.

«Кливленд» дома уступил «Торонто», лидер «Рэпторс» Скотти Барнс был близок к трипл-даблу: 28 очков (12 из 22 с игры, 1 из 4 трехочковых, 3 из 3 штрафных), 10 подборов, 8 передач, а также 5 блок-шотов.

«Атланта» разобралась с «Ютой» благодаря трипл-даблу форварда Джейлена Джонсона: 31 очко (10 из 19 с игры, 4 из 5 из-за дуги, 7 из 11 штрафных), 18 подборов, 14 передач при 6 потерях и 7 перехватов.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoНБА
результаты
logoФиникс
logoТоронто
logoИндиана
logoАтланта
logoКливленд
logoЮта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 55+12 Йокича принесли «Денверу» победу над «Клипперс», 46 очков Карри позволили «Голден Стэйт» победить «Сан-Антонио» и другие результаты
вчера, 06:02
НБА. 28+11 от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Голден Стэйт», у Дёмина 16+4+5 в проигранной встрече «Нетс» с «Рэпторс» и другие результаты
12 ноября, 06:38
НБА. Данк Эндрю Уиггинса на последних долях секунды до конца овертайма принес победу «Майами» над «Кливлендом», трехочковый под сирену Десмонда Бэйна позволил «Орландо» обыграть «Портленд» и другие результаты
11 ноября, 07:15
Главные новости
Джейлен Брансон получил растяжение голеностопа первой степени и не сыграет в матче против «Майами»
8 минут назад
Скотти Барнс (28+10+8) и Иммануэл Куикли (25) помогли «Торонто» одержать 6-ю победу за 7 матчей, обыграв «Кливленд»
33 минуты назадВидео
Леброн Джеймс провел еще одну тренировку с фарм-клубом «Лейкерс» без каких-либо признаков проблем с ишиасом
51 минуту назад
Стефен Карри и Under Armour объявили о завершении сотрудничества
сегодня, 04:21
Евролига. «Фенербахче» выиграл у «Хапоэля», «Реал» дома уступил «Панатинаикосу» и другие результаты
вчера, 21:55
Тьяго Сплиттер: «Шэйдон Шарп – один из ключевых игроков для успеха «Портленда»
вчера, 21:22
Кендрик Перкинс: «Йокич делает великие игры Хакима Оладжувона похожими на обычные»
вчера, 20:59
Паоло Банкеро пропустит игру с «Бруклином» из-за растяжения паховых мышц
вчера, 20:27
Джон Уолл: «Энтони Дэвис, вероятно, хочет двигаться вперед. Он может вернуться в Чикаго»
вчера, 19:59
Кинан Эванс о повторной травме ахилла: «Жизнь несправедлива и никогда не будет другой»
вчера, 19:36
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Паркер о санкциях против «Виллербана: «Евролига требует от нас нарушить законы французского баскетбола»
вчера, 20:16
Георгиос Барцокас о травме Кинана Эванса: «Эта новость эмоционально опустошила нас, но жизнь продолжается»
вчера, 18:53
«Я играл за сборную с переломанным носом и надорванными связками голеностопа». Джанан Муса ответил на обвинения в преднамеренном пропуске Евробаскета
вчера, 18:35
Жорди Бертомеу планирует создать первую в Европе баскетбольную мультиклубную структуру (Meridian Sport)
вчера, 16:38
«Олимпиакос» изучает рынок разыгрывающих после травмы Кинана Эванса
вчера, 16:20
Франк Ниликина не сыграет против «Милана» из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 15:34
Джош Нибо получил травму головы после падения в раздевалке и пропустит игру с «Олимпиакосом»
вчера, 14:50
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Мэттом Райаном
вчера, 14:34
Чима Монеке и Эбука Изунду не помогут «Црвене Звезде» в матче с «Монако»
вчера, 14:04
АЕК подписал контракт с Грегом Брауном
вчера, 13:34Фото