Паоло Банкеро пропустит игру с «Бруклином» из-за растяжения паховых мышц
Паоло Банкеро не поможет «Орландо» в матче против «Бруклина».
Согласно результатам МРТ, у форварда «Орландо» Паоло Банкеро диагностировано растяжение паховых мышц, сообщают источники ESPN.
Игрок не примет участия в матче против «Бруклина», а его дальнейший статус будет определяться по результатам ежедневных медицинских оценок.
Напомним, что Банкеро не доиграл победный для «Орландо» матч с «Нью-Йорком» (124:107) из-за этой травмы. Повреждение произошло во второй четверти, когда форвард почувствовал резкую боль при рывке после подбора в защите.
