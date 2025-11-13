0

Паоло Банкеро пропустит игру с «Бруклином» из-за растяжения паховых мышц

Паоло Банкеро не поможет «Орландо» в матче против «Бруклина».

Согласно результатам МРТ, у форварда «Орландо» Паоло Банкеро диагностировано растяжение паховых мышц, сообщают источники ESPN.

Игрок не примет участия в матче против «Бруклина», а его дальнейший статус будет определяться по результатам ежедневных медицинских оценок.

Напомним, что Банкеро не доиграл победный для «Орландо» матч с «Нью-Йорком» (124:107) из-за этой травмы. Повреждение произошло во второй четверти, когда форвард почувствовал резкую боль при рывке после подбора в защите.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
