  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Не думаю, что кто-либо из этих парней смог бы нас остановить». Джон Уолл считает, что его связка с Билом сильнее бэккортов «Кливленда» и «Филадельфии»
26

«Не думаю, что кто-либо из этих парней смог бы нас остановить». Джон Уолл считает, что его связка с Билом сильнее бэккортов «Кливленда» и «Филадельфии»

Джон Уолл заявил о непобедимости своего дуэта с Билом в матчах 2 на 2.

Джон Уолл уверен, что их связка с Брэдли Билом в расцвете сил одержала бы победу в формате 2 на 2 над бэккортами «Кливленда» (Донован Митчелл и Дариус Гарлэнд) и «Филадельфии» (Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб).

«Мы бы их выиграли, и я объясню почему. Макси и Гарлэнд, конечно, бросают лучше. Они очень взрывные, но мы c Брэдли оба можем защищаться. Я горжусь своей защитой и не думаю, что кто-то из них смог бы меня остановить. А если поставить разыгрывающего против Била, они окажутся слишком низкими. Так что, на мой взгляд, мы бы выиграли.

Но эти бэккорты тоже очень сильные. Митчелл отлично играет в этом сезоне. Главный вопрос – сможет ли Гарлэнд оставаться здоровым, ведь он недавно снова травмировал палец.

Ви Джей Эджкомб меня сильно удивил в атаке. Я знал, что он хорош в защите и атлетичен, и у него были сильные игры в начале сезона, но он все еще ищет свою нишу. Макси же сейчас играет на очень высоком уровне», – сказал Уолл в шоу Run It Back.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Run It Back
logoДжон Уолл
logoБрэдли Бил
logoФиладельфия
logoВашингтон
logoНБА
logoДариус Гарлэнд
logoКливленд
logoВи Джей Эджкомб
logoДонован Митчелл
logoТайриз Макси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брэдли Бил пропустит остаток сезона из-за перелома бедра
12 ноября, 20:19
Брэдли Бил заявил, что «Финикс» не давал ему быть «тем самым парнем»: «Когда два тренера хотят, чтобы ты ставил заслоны, то ты уже не Брэд Бил»
8 ноября, 05:04
Джон Уолл: «Кевин Дюрэнт постарается доказать, что он не связан с проблемами «Финикса». Будет набирать 28-30 очков в среднем»
17 октября, 13:08
Главные новости
Джейлен Брансон получил растяжение голеностопа первой степени и не сыграет в матче против «Майами»
7 минут назад
НБА. Трипл-дабл Джейлена Джонсона (31+18+14) позволил «Атланте» справиться с «Ютой», 28+10+8 Скотти Барнса помогли «Торонто» обыграть «Кливленд»
20 минут назад
Скотти Барнс (28+10+8) и Иммануэл Куикли (25) помогли «Торонто» одержать 6-ю победу за 7 матчей, обыграв «Кливленд»
32 минуты назадВидео
Леброн Джеймс провел еще одну тренировку с фарм-клубом «Лейкерс» без каких-либо признаков проблем с ишиасом
50 минут назад
Стефен Карри и Under Armour объявили о завершении сотрудничества
сегодня, 04:21
Евролига. «Фенербахче» выиграл у «Хапоэля», «Реал» дома уступил «Панатинаикосу» и другие результаты
вчера, 21:55
Тьяго Сплиттер: «Шэйдон Шарп – один из ключевых игроков для успеха «Портленда»
вчера, 21:22
Кендрик Перкинс: «Йокич делает великие игры Хакима Оладжувона похожими на обычные»
вчера, 20:59
Паоло Банкеро пропустит игру с «Бруклином» из-за растяжения паховых мышц
вчера, 20:27
Джон Уолл: «Энтони Дэвис, вероятно, хочет двигаться вперед. Он может вернуться в Чикаго»
вчера, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Паркер о санкциях против «Виллербана: «Евролига требует от нас нарушить законы французского баскетбола»
вчера, 20:16
Георгиос Барцокас о травме Кинана Эванса: «Эта новость эмоционально опустошила нас, но жизнь продолжается»
вчера, 18:53
«Я играл за сборную с переломанным носом и надорванными связками голеностопа». Джанан Муса ответил на обвинения в преднамеренном пропуске Евробаскета
вчера, 18:35
Жорди Бертомеу планирует создать первую в Европе баскетбольную мультиклубную структуру (Meridian Sport)
вчера, 16:38
«Олимпиакос» изучает рынок разыгрывающих после травмы Кинана Эванса
вчера, 16:20
Франк Ниликина не сыграет против «Милана» из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 15:34
Джош Нибо получил травму головы после падения в раздевалке и пропустит игру с «Олимпиакосом»
вчера, 14:50
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Мэттом Райаном
вчера, 14:34
Чима Монеке и Эбука Изунду не помогут «Црвене Звезде» в матче с «Монако»
вчера, 14:04
АЕК подписал контракт с Грегом Брауном
вчера, 13:34Фото