«Не думаю, что кто-либо из этих парней смог бы нас остановить». Джон Уолл считает, что его связка с Билом сильнее бэккортов «Кливленда» и «Филадельфии»

Джон Уолл заявил о непобедимости своего дуэта с Билом в матчах 2 на 2.

Джон Уолл уверен, что их связка с Брэдли Билом в расцвете сил одержала бы победу в формате 2 на 2 над бэккортами «Кливленда » (Донован Митчелл и Дариус Гарлэнд ) и «Филадельфии» (Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб ).

«Мы бы их выиграли, и я объясню почему. Макси и Гарлэнд, конечно, бросают лучше. Они очень взрывные, но мы c Брэдли оба можем защищаться. Я горжусь своей защитой и не думаю, что кто-то из них смог бы меня остановить. А если поставить разыгрывающего против Била, они окажутся слишком низкими. Так что, на мой взгляд, мы бы выиграли.

Но эти бэккорты тоже очень сильные. Митчелл отлично играет в этом сезоне. Главный вопрос – сможет ли Гарлэнд оставаться здоровым, ведь он недавно снова травмировал палец.

Ви Джей Эджкомб меня сильно удивил в атаке. Я знал, что он хорош в защите и атлетичен, и у него были сильные игры в начале сезона, но он все еще ищет свою нишу. Макси же сейчас играет на очень высоком уровне», – сказал Уолл в шоу Run It Back.