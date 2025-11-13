  • Спортс
Лоуренс Фрэнк: «У Кавая дело не ограничивается растяжением голеностопа. У него также серьезное растяжение стопы»

Кавай Ленард получил двойную травму в матче с «Майами».

Президент по баскетбольным операциям «Клипперс» Лоуренс Фрэнк рассказал, что форвард Кавай Ленард повредил стопу в том же эпизоде, когда подвернул голеностоп в матче против «Майами» 4 ноября.

«У Кавая дело не ограничивается растяжением голеностопа. У него также серьезное растяжение стопы. Когда он подвернул ногу, это запустило механизм, который затронул и стопу.

Он показывает хороший прогресс, продолжает лечение, и, думаю, к следующей неделе у нас будет более четкое понимание сроков.

Все специалисты сошлись во мнении по поводу характера травмы. Теперь нужно время, чтобы снять воспаление и постепенно вернуть его к нагрузкам. Кавай проходит по два-три лечебных сеанса в день, но процесс займет некоторое время», – отметил Фрэнк.

В матче против «Денвера» «Клипперс» снова сыграли без Кавая Ленарда – для 34-летнего форварда это уже пятая подряд пропущенная игра.

Источник: ESPN
