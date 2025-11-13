Кинан Эванс о повторной травме ахилла: «Жизнь несправедлива и никогда не будет другой»

Защитник «Олимпиакоса» Кинан Эванс обратился к болельщикам после тяжелой травмы.

Защитник «Олимпиакоса » Кинан Эванс обратился к болельщикам после тяжелой травмы. Спустя более 500 дней восстановления баскетболист наконец-то вернулся на площадку матча Евролиги, но уже через две минуты в игре с «Жальгирисом» вновь порвал ахиллово сухожилие и выбыл на длительный срок.

«Жизнь несправедлива и никогда не будет другой. Говорил это раньше и повторю еще раз… Бог не ошибается.. Я не понимаю, почему это произошло, и не хочу мучить себя попытками понять.

Я контролирую то, что могу контролировать – таким всегда было мое отношение в таких ситуациях. Пришло время опустить голову и снова приняться за работу. Спасибо за всю любовь и слова поддержки», – написал Эванс в своих соцсетях.