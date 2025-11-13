«Олимпиакос» изучает рынок разыгрывающих после травмы Кинана Эванса

«Олимпиакос» начал поиск замены травмированному Кинану Эвансу.

Разрыв ахиллова сухожилия Кинана Эванса стал серьезным ударом для команды и вынудил «Олимпиакос» искать нового разыгрывающего. Несмотря на это, клуб сохраняют спокойствие, опираясь на уверенный результат (7-3) в Евролиге после десяти туров.

По информации Sportando со ссылкой на источники, главный тренер Георгиос Барцокас ищет игрока с качествами, схожими с Эвансом – хорошим броском и умением играть один на один. Клуб даже рассматривает возможность выкупа игрока, находящегося под контрактом в другой команде, если появится подходящая кандидатура.

При этом на данный момент главным приоритетом «Олимпиакос » остается медицинская и психологическая поддержка Кинан Эванса в период восстановления, а решения по составу будут приниматься в ближайшие дни.