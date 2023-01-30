Джарен Джексон – об обвинении в завышенной статистике после 5 блок-шотов с «Индианой»: «Я закрыл вопрос»

Теги Индиана Мемфис НБА Джарен Джексон-младший Баскетбол

Один из пользователей портала Reddit утверждает, что статистик «Мемфиса» намеренно завышает показатели форварда команды Джарена Джексона в нынешнем сезоне.

Джексон отреагировал на обвинение после матча с «Индианой» (112:100), в котором набрал 28 очков, 8 подборов и 5 блок-шотов.

«Эта история показалась мне довольно забавной. Поначалу я даже не понял, о чем вообще речь. Мне кажется, сегодня я закрыл этот вопрос», – заявил Джексон.

Старший вице-президент НБА по коммуникациям Тим Фрэнк опроверг предположение пользователя Reddit о завышенное статистике Джексона.

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6 комментариев

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Habibullah Dakalov
Ответ AEZAKMI228
оверрейтед. тот же бэм лучше, стабильнее и здоровее
Скорее андеррейтед, тот же Бэм известнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AEZAKMI228
Ответ Sonder
не пиши про хит ничего
ты кто вообще?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
Ответ AEZAKMI228
оверрейтед. тот же бэм лучше, стабильнее и здоровее
не пиши про хит ничего
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Ответ AEZAKMI228
оверрейтед. тот же бэм лучше, стабильнее и здоровее
У бэма нет трехи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AEZAKMI228
Ответ Друг Писателя
Джарен Джексон-младший если не будет ломаться титул возьмет. Классный большой.
оверрейтед. тот же бэм лучше, стабильнее и здоровее
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Друг Писателя
Джарен Джексон-младший если не будет ломаться титул возьмет. Классный большой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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