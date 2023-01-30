Один из пользователей портала Reddit утверждает, что статистик « » намеренно завышает показатели форварда команды в нынешнем сезоне.

Джексон отреагировал на обвинение после матча с «Индианой» (112:100), в котором набрал 28 очков, 8 подборов и 5 блок-шотов.

«Эта история показалась мне довольно забавной. Поначалу я даже не понял, о чем вообще речь. Мне кажется, сегодня я закрыл этот вопрос», – заявил Джексон.

Старший вице-президент НБА по коммуникациям Тим Фрэнк опроверг предположение пользователя Reddit о завышенное статистике Джексона.

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