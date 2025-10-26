Адриатическая лига. «Вена» примет «Будучность», КРКА сыграет с «Дубаем» и другие матчи
26 октября в рамках Адриатической лиги пройдут четыре матча.
Австрийская «Вена» примет черногорскую «Будучность», словенский КРКА сыграет с «Дубаем» из ОАЭ.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Группа A
Положение команд: Дубай ОАЭ – 3-0, Партизан Сербия – 3-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-0, Борац Чачак Сербия – 1-1, Клуж Румыния – 1-2, ФМП Сербия – 1-2, Студентски центар Черногория – 1-2, Сплит Хорватия – 1-3, КРКА Словения – 0-3.
Группа B
Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 3-0, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Будучность Черногория – 2-1, Вена Австрия – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 2-1, Илирия Словения – 1-2, Задар Хорватия – 1-3, Мега Сербия – 1-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
