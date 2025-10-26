0

Адриатическая лига. «Вена» примет «Будучность», КРКА сыграет с «Дубаем» и другие матчи

26 октября в рамках Адриатической лиги пройдут четыре матча.

Австрийская «Вена» примет черногорскую «Будучность», словенский КРКА сыграет с «Дубаем» из ОАЭ.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 3-0, Партизан Сербия – 3-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-0, Борац Чачак Сербия – 1-1, Клуж Румыния – 1-2, ФМП Сербия – 1-2, Студентски центар Черногория – 1-2, Сплит Хорватия – 1-3, КРКА Словения – 0-3.

Группа B

Положение команд:  Спартак Суботица Сербия – 3-0, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Будучность Черногория – 2-1, Вена Австрия – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 2-1, Илирия Словения – 1-2, Задар Хорватия – 1-3, Мега Сербия – 1-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2765 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoАдриатическая лига
logoСтудентски центар
logoИгокеа
logoБудучность
logoБорац Чачак
результаты
logoДубай
logoКРКА
logoПартизан
Вена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» справилась с «Мегой», «Задар» проиграл «Спартаку Суботица» и другие результаты
вчера, 20:05
«Партизан» всерьез интересуется Кэмероном Пэйном
24 октября, 18:30
«Црвена Звезда» официально сообщила о подписании Джареда Батлера
23 октября, 07:36Фото
Главные новости
«Атланта» не рассматривает вариант обмена Трэя Янга
8 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встретится с МБА-МАИ
26 минут назад
Кендрик Перкинс заявил, что это он был лидером «Оклахомы»: «Кей Ди будет отнекиваться, но он знает, кто вел нашу раздевалку»
сегодня, 07:44
Джоэл Эмбиид о коротких отрезках на площадке: «Мог бы просто остаться дома и провести время с семьей»
сегодня, 07:37
Трехочковый Квентина Граймса стал ключевым в близкой концовке матча «Филадельфии» и «Шарлотт»
сегодня, 07:11Видео
«Луземпич творит безумные вещи». Дуайт Ховард считает Луку Дончича главным претендентом на приз MVP
сегодня, 07:06
«Скажите, что это фэйк». Софи Каннингем не могла поверить, что Терри Розир продолжает получать зарплату (26 млн), несмотря на арест
сегодня, 06:42
Общий долг «Фенербахче» составляет 588 миллионов евро
сегодня, 06:33
Никола Йокич оформил второй трипл-дабл (14+14+15) за две игры сезона
сегодня, 06:22Видео
«Фейковая линия роста». На белой майке Ануноби остался черный след после касания волос Джейлена Брауна
сегодня, 06:08Видео
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Сан-Антонио», «Сакраменто» примет «Лейкерс» и другие матчи
27 минут назад
Чемпионат Греции. «Миконос» встретится с «Олимпиакосом», «Панатинаикос» примет «Промитеас»
57 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Булазак», «Элан Шалон» сыграет с «Парижем»
сегодня, 08:32
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Венецию», «Наполи» сыграет с «Реджо-Эмилией» и другие матчи
сегодня, 08:24
Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Тюрк Телеком», «Трабзонспор» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
сегодня, 08:12
ACB. «Валенсия» сыграет с «Ховентудом», «Реал» примет «Манресу» и другие матчи
сегодня, 08:03
Обследование подтвердило растяжение связок у Кевина Портера. Защитник «Бакс» пропускает 2-матчевый выезд команды
сегодня, 06:54
Экс-игрок НБА Брэкстон Ки продолжит карьеру в «Валенсии»
сегодня, 06:44
«Никс» выдают строительную каску, жилет и ботинки «Лучшему защищающемуся» каждого матча
сегодня, 06:03Фото
ACB. «Тенерифе» победил «Уникаху», «Форса Льеда» справилась с «Гранадой» и другие результаты
вчера, 21:14