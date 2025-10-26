  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Юрица Големац о проекте «Дубая»: «Речь идет о создании культуры, команды, о привлечении фанатов. Не собираемся тратить кучу денег, чтобы выиграть все и сразу»
1

Юрица Големац о проекте «Дубая»: «Речь идет о создании культуры, команды, о привлечении фанатов. Не собираемся тратить кучу денег, чтобы выиграть все и сразу»

Главный тренер «Дубая» заявил, что клуб строит долгосрочный проект.

«Самое важное – этот проект мыслит в долгосрочной перспективе. Они не похожи на классическую команду, о которой все думают, что она приедет, потратит деньги и сразу же попытается все выиграть.

Речь идет о создании культуры, команды, знаний, о привлечении фанатов. Для нас крайне важно стать частью баскетбольного сообщества, познакомить его с нашей игрой и закрепиться в европейском баскетболе», – пояснил 48-летний специалист.

Отвечая на вопрос о возможном создании Лиги Европы под эгидой НБА, Големац выразил приверженность нынешней системе европейских клубных соревнований: «Мы живем настоящим, сегодняшним днем. Будущее остается загадкой. Что будет – то будет. Мы адаптируемся, будем работать, а когда придет время – об этом и подумаем».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2898 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoДубай
Юрица Големац
logoЕвролига
logoАдриатическая лига
Лига Европы под эгидой НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. «Вена» принимает «Будучность», КРКА уступил «Дубаю» в напряженной концовке и другие матчи
сегодня, 18:58Live
Евролига. 22 очка Мицича помогли «Хапоэлю» обыграть «Монако», «Жальгирис» уверенно разобрался с «Барселоной» и другие результаты
23 октября, 20:25
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
22 октября, 16:24Фото
Главные новости
Виктор Вембаньяма сделал два блок-шота подряд, а затем забросил дальний трехочковый в матче с «Бруклином»
24 минуты назадВидео
Лука Дончич выбыл как минимум на одну неделю
41 минуту назад
Донован Митчелл о концовке матча с «Нетс»: «Такое дерьмо не должно повторяться. Именно это произошло в матче с «Индианой»
сегодня, 18:55
Источник из «Милуоки» о решении по Лилларду: «Самое большое заблуждение – что это была паническая сделка»
сегодня, 18:29
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Сан-Антонио», «Сакраменто» примет «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 18:12Live
«Сперс» вывесили баннер в честь Грегга Поповича перед первым домашним матчем сезона
сегодня, 18:04Фото
Пейтон Уотсон о непродлении контракта с «Денвером»: «Это было финансовое бизнес-решение»
сегодня, 17:33
Брэндон Миллер пропустит матч с «Вашингтоном» из-за травмы плеча
сегодня, 17:15
Тайрон Лю о Чонси Биллапсе: «Он сохраняет позитивный настрой»
сегодня, 17:04
Кэмерон Пэйн отказался от перехода в «Партизан» и будет ждать предложения из НБА
сегодня, 16:47
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Валенсия» выиграла у «Ховентуда», «Реал» обыграл «Манресу» и другие результаты
11 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» разобрался с «Венецией», «Наполи» победил «Реджо-Эмилию» и другие матчи
сегодня, 19:01Live
Адриатическая лига. «Вена» принимает «Будучность», КРКА уступил «Дубаю» в напряженной концовке и другие матчи
сегодня, 18:58Live
Чемпионат Франции. «Монако» обыграл «Булазак», «Элан Шалон» принимает «Париж»
сегодня, 18:06Live
Эргин Атаман о травмах в «Панатинаикосе»: «Если у нас не хватит игроков, придется вызывать ребят из академии»
сегодня, 17:51
Джордан Нвора, скорее всего, пропустит два матча Евролиги (Mozzart Sport)
сегодня, 15:46
Чемпионат Греции. «Миконос» крупно уступил «Олимпиакосу», «Панатинаикос» уверенно разобрался с «Промитеасом»
сегодня, 15:31
Василий Карасев о поражении от «Бетсити Пармы»: «Сегодня была отвратительная игра на подборе и плохой процент штрафных»
сегодня, 15:10
Евгений Пашутин о матче с МБА-МАИ: «Во второй половине ребята самоотверженно защищались, давали энергию и боролись. Такая защита и коммуникация дали свои плоды»
сегодня, 15:01
Чемпионат Турции. «Фенербахче» справился с «Тюрк Телеком», «Трабзонспор» проиграл «Анадолу Эфесу» и другие результаты
сегодня, 14:48