Юрица Големац о проекте «Дубая»: «Речь идет о создании культуры, команды, о привлечении фанатов. Не собираемся тратить кучу денег, чтобы выиграть все и сразу»
Главный тренер «Дубая» заявил, что клуб строит долгосрочный проект.
«Самое важное – этот проект мыслит в долгосрочной перспективе. Они не похожи на классическую команду, о которой все думают, что она приедет, потратит деньги и сразу же попытается все выиграть.
Речь идет о создании культуры, команды, знаний, о привлечении фанатов. Для нас крайне важно стать частью баскетбольного сообщества, познакомить его с нашей игрой и закрепиться в европейском баскетболе», – пояснил 48-летний специалист.
Отвечая на вопрос о возможном создании Лиги Европы под эгидой НБА, Големац выразил приверженность нынешней системе европейских клубных соревнований: «Мы живем настоящим, сегодняшним днем. Будущее остается загадкой. Что будет – то будет. Мы адаптируемся, будем работать, а когда придет время – об этом и подумаем».
