Стив Керр: «Джонатан Куминга значительно улучшил игру в пас»
Главный тренер «Уорриорз» отметил прогресс 23-летнего игрока.
«Его игра в пас значительно улучшилась. Он делает множество точных передач – не только в играх, но и на тренировках. Мне кажется, он стал лучше видеть площадку.
Мне нравится его подход, нравится его настроение. Джонатан уверен в своих силах и определенно ощущает себя частью команды.
После всей истории с контрактом, партнеры по команде – Джимми (Батлер), Стеф (Карри) и Дрэймонд (Грин) – тепло приняли его назад, напомнив, что разговоры о контрактах остаются за пределами паркета», – сказал Керр.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2920 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBC Bay Area
