Стив Керр: «Джонатан Куминга значительно улучшил игру в пас»

Главный тренер «Уорриорз» отметил прогресс 23-летнего игрока.

«Его игра в пас значительно улучшилась. Он делает множество точных передач – не только в играх, но и на тренировках. Мне кажется, он стал лучше видеть площадку.

Мне нравится его подход, нравится его настроение. Джонатан уверен в своих силах и определенно ощущает себя частью команды.

После всей истории с контрактом, партнеры по команде – Джимми (Батлер), Стеф (Карри) и Дрэймонд (Грин) – тепло приняли его назад, напомнив, что разговоры о контрактах остаются за пределами паркета», – сказал Керр .