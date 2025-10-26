Евгений Пашутин о матче с МБА-МАИ: «Во второй половине ребята самоотверженно защищались, давали энергию и боролись. Такая защита и коммуникация дали свои плоды»

Главный тренер «БЕТСИТИ ПАРМЫ» прокомментировал победу над МБА-МАИ (82:70).

«Поздравляю всех с этой победой! Сегодня был полный зал, неверотяная атмосфера. Матч выдался сложный, МБА-МАИ находится в хорошем ритме и форме.

Московская команда бросающая и не стандартная, так как по сути играет без центровых. Часто играют пик-н-поп, большие угрожают на трехочковой дуге, что и происходило в начале матча.

Первые двадцать минут не совсем удавалось справиться с ними, также в начале потеряли свой ритм и мазали броски из под кольца. После большого перерыва стали лучше защищаться. Первый раз за сезон мы сорбрали 52 подбора, это большая цифра и, пока что, наш рекорд этого сезона.

Во второй половине ребята самоотверженно защищались, ближе играли со снайперами, все давали энергию и боролись. Я думаю, такая защита и коммуникация дали свои плоды», – заявил Евгений Пашутин после матча.

Следующий матч «Пармы » в рамках Единой лиги ВТБ пройдет 29 октября, команда на выезде сыграет с «Зенитом».