  • Дэвид Адельман о Пейтоне Уотсоне: «Если он проведет великолепный год, то сможет достичь желаемого контракта»
2

Тренер «Денвера» считает, что у форварда есть все шансы на выгодный контракт.

«У Пейтона есть шанс. Если он проведет великолепный год, то сможет достичь желаемого. В этом суть нашей лиги. Ты доказываешь это каждый день. Ты доказываешь это каждый год. И в итоге, если усердно работать и поступать правильно, ты получишь вознаграждение.

Пейтон был великолепен. У него была очень хорошая предсезонка. У каждого свое время. Он сам может определить свою рыночную стоимость, и я думаю, он это сделает», – сказал Дэвид Адельман.

В регулярном сезоне-2024/25 Пейтон Уотсон провел 68 матчей в составе «Наггетс», набирая в среднем 8,1 очка, 3,4 подбора и 1,4 передачи за 24 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Denver Post
logoДенвер
logoНБА
logoПейтон Уотсон
Дэвид Адельман
