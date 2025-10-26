Дэвид Адельман о Пейтоне Уотсоне: «Если он проведет великолепный год, то сможет достичь желаемого контракта»
Тренер «Денвера» считает, что у форварда есть все шансы на выгодный контракт.
«У Пейтона есть шанс. Если он проведет великолепный год, то сможет достичь желаемого. В этом суть нашей лиги. Ты доказываешь это каждый день. Ты доказываешь это каждый год. И в итоге, если усердно работать и поступать правильно, ты получишь вознаграждение.
Пейтон был великолепен. У него была очень хорошая предсезонка. У каждого свое время. Он сам может определить свою рыночную стоимость, и я думаю, он это сделает», – сказал Дэвид Адельман.
В регулярном сезоне-2024/25 Пейтон Уотсон провел 68 матчей в составе «Наггетс», набирая в среднем 8,1 очка, 3,4 подбора и 1,4 передачи за 24 минуты на площадке.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2919 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Denver Post
