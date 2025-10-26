Донован Митчелл о концовке матча с «Нетс»: «Такое дерьмо не должно повторяться. Именно это произошло в матче с «Индианой»

Донован Митчелл устроил разнос команде после невнятной концовки матча с «Бруклином».

В начале четвертой четверти «Кливленд » имел преимущество в 22 очка, но в какой-то момент позволили сопернику сократить разрыв до 1-го. В итоге «Кавальерс» все же одолели «Бруклин » со счетом 131:124.

«Мы победили, и это хорошо, но наша цель – не выцарапывать победу с разницей в семь очков. Я устроил разнос команде, потому что в таких матчах не должно быть семиочковой разницы, если мы хотим быть той командой, которой стремимся стать.

Мы уже проходили это в прошлом году. Это дерьмо не должно повторяться. Таково было мое послание. Мы устали, они пошли на рывок. Это не допустимо. Именно это произошло в матче с «Индианой», и мы проиграли. Если хотим изменений, мы должны действовать иначе.

Не не важно, что это только вторая игра. Не важно, что Макс [Струс], Дариус [Гарлэнд] и Дре [Хантер] не играют. Это не оправдание. Мы должны задавать тон. Мы имели преимущество в 25 очков.

Отдаю должное сопернику – они реализовали сложные броски. Но многие проблемы мы создали себе сами, как и во втором матче плей-офф против «Пэйсерс», – заявил Митчелл .