Чемпионат Греции. «Миконос» встретится с «Олимпиакосом», «Панатинаикос» примет «Промитеас»

Сегодня, 26 октября, в рамках чемпионата Греции пройдут два матча.

«Миконос» сыграет с «Олимпиакосом », «Панатинаикос» встретится с «Промитеасом ». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: АЕК – 4-0, Олимпиакос – 3-0, ПАОК – 3-1, Перистери – 2-1, Панатинаикос – 2-1, Кардицас – 2-1, Миконос – 1-1, Промитеас – 1-2, Марусси – 1-2, Ираклис – 1-3, Колоссос – 1-3, Арис – 1-3, Паниониос – 0-4. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.