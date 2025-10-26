Чемпионат Греции. «Миконос» встретится с «Олимпиакосом», «Панатинаикос» примет «Промитеас»
Сегодня, 26 октября, в рамках чемпионата Греции пройдут два матча.
«Миконос» сыграет с «Олимпиакосом», «Панатинаикос» встретится с «Промитеасом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: АЕК – 4-0, Олимпиакос – 3-0, ПАОК – 3-1, Перистери – 2-1, Панатинаикос – 2-1, Кардицас – 2-1, Миконос – 1-1, Промитеас – 1-2, Марусси – 1-2, Ираклис – 1-3, Колоссос – 1-3, Арис – 1-3, Паниониос – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
