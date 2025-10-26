Виктор Вембаньяма сделал два блок-шота подряд, а затем забросил дальний трехочковый в матче с «Бруклином»
Французский лидер «Сперс» продолжает демонстрировать невероятный универсализм.
За первую половину матча с «Бруклином» Вембаньяма набрал 18 очков, сделал 8 подборов и 4 блок-шота.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2919 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости