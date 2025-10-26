Эргин Атаман о травмах в «Панатинаикосе»: «Если у нас не хватит игроков, придется вызывать ребят из академии»

Главный тренер «Панатинаикоса» рассказал о кризисе с травмированными игроками.

В победном матче чемпионата Греции против «Прометея» (91:70), отсутствовали: Матиас Лессор , Никос Ронгавопулос , Кендрик Ронгавопулос, Ришон Холмс, Хуан Эрнангомес .

«В первые десять минут мы были вялыми, не проявляли агрессии в защите. Во вторые десять минут мы улучшили оборону, стали жестче, начали набирать очки в быстрых переходах и грамотно использовали Юртсевена и Митоглу под кольцом.

Мы контролировали игру и задействовали игроков, которые обычно получают мало времени в Евролиге. Это была обычная игра внутреннего чемпионата. Между двумя лигами существует разница в уровне, но мы продолжаем работать.

Сожалею, но я не могу ничего сказать о травмированных. Узнаю завтра на тренировке. Если у нас не хватит игроков, придется вызывать ребят из академий. Такова ситуация в команде.

Я ничего не знаю о Лессоре. Не знаю, будут ли играть Холмс и Хуан. У меня нет информации о травмах, никаких обновлений», – заявил Атаман .