Чемпионат Франции. «Монако» примет «Булазак», «Элан Шалон» сыграет с «Парижем»
26 октября в чемпионате Франции пройдут два матча.
«Монако» встретится с «Булазаком», «Элан Шалон» примет «Париж».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виллербан – 4-1, Шоле – 4-1, Ле-Ман – 4-1, Монако – 3-1, Нантер – 3-2, Страсбур – 3-2, Лимож – 3-2, Элан Шалон – 2-2, Булазак – 2-2, Париж – 2-2, Бурк – 2-3, Нанси – 2-3, Дижон – 2-3, Сен-Кантен – 1-4, Гравлин-Дюнкерк – 1-4, Ле-Портель – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
