0

Чемпионат Франции. «Монако» примет «Булазак», «Элан Шалон» сыграет с «Парижем»

26 октября в чемпионате Франции пройдут два матча.

«Монако» встретится с «Булазаком», «Элан Шалон» примет «Париж».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виллербан – 4-1, Шоле – 4-1, Ле-Ман – 4-1, Монако – 3-1, Нантер – 3-2, Страсбур – 3-2, Лимож – 3-2,  Элан Шалон – 2-2, Булазак – 2-2, Париж – 2-2, Бурк – 2-3, Нанси – 2-3, Дижон – 2-3, Сен-Кантен – 1-4, Гравлин-Дюнкерк – 1-4, Ле-Портель – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2765 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Франции
logoЭлан Шалон
logoБулазак
результаты
logoМонако
logoПариж
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «Бурк» уступил «Шоле», «Нантер» проиграл «Виллербану» и другие результаты
вчера, 20:35
17-летний Адам Атамна установил личный рекорд, набрав 24 очка в матче против финалиста Евролиги «Монако»
19 октября, 20:14
«Виллербан» планирует перейти из Евролиги в Лигу чемпионов в 2026 году. В будущем клуб намерен присоединиться к европейскому проекту НБА
19 октября, 07:03
Главные новости
«Атланта» не рассматривает вариант обмена Трэя Янга
8 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встретится с МБА-МАИ
26 минут назад
Кендрик Перкинс заявил, что это он был лидером «Оклахомы»: «Кей Ди будет отнекиваться, но он знает, кто вел нашу раздевалку»
сегодня, 07:44
Джоэл Эмбиид о коротких отрезках на площадке: «Мог бы просто остаться дома и провести время с семьей»
сегодня, 07:37
Трехочковый Квентина Граймса стал ключевым в близкой концовке матча «Филадельфии» и «Шарлотт»
сегодня, 07:11Видео
«Луземпич творит безумные вещи». Дуайт Ховард считает Луку Дончича главным претендентом на приз MVP
сегодня, 07:06
«Скажите, что это фэйк». Софи Каннингем не могла поверить, что Терри Розир продолжает получать зарплату (26 млн), несмотря на арест
сегодня, 06:42
Общий долг «Фенербахче» составляет 588 миллионов евро
сегодня, 06:33
Никола Йокич оформил второй трипл-дабл (14+14+15) за две игры сезона
сегодня, 06:22Видео
«Фейковая линия роста». На белой майке Ануноби остался черный след после касания волос Джейлена Брауна
сегодня, 06:08Видео
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Сан-Антонио», «Сакраменто» примет «Лейкерс» и другие матчи
27 минут назад
Адриатическая лига. «Вена» примет «Будучность», КРКА сыграет с «Дубаем» и другие матчи
47 минут назад
Чемпионат Греции. «Миконос» встретится с «Олимпиакосом», «Панатинаикос» примет «Промитеас»
57 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Венецию», «Наполи» сыграет с «Реджо-Эмилией» и другие матчи
сегодня, 08:24
Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Тюрк Телеком», «Трабзонспор» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
сегодня, 08:12
ACB. «Валенсия» сыграет с «Ховентудом», «Реал» примет «Манресу» и другие матчи
сегодня, 08:03
Обследование подтвердило растяжение связок у Кевина Портера. Защитник «Бакс» пропускает 2-матчевый выезд команды
сегодня, 06:54
Экс-игрок НБА Брэкстон Ки продолжит карьеру в «Валенсии»
сегодня, 06:44
«Никс» выдают строительную каску, жилет и ботинки «Лучшему защищающемуся» каждого матча
сегодня, 06:03Фото
ACB. «Тенерифе» победил «Уникаху», «Форса Льеда» справилась с «Гранадой» и другие результаты
вчера, 21:14