Лука Дончич выбыл как минимум на одну неделю

Звездный разыгрывающий «Лейкерс» пропустит как минимум одну неделю.

По информации инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, Лука Дончич выбыл из-за растяжения связок пальца левой руки и ушиба левой голени. По данным клуба, состояние 26-летнего баскетболиста будет переоценено примерно через неделю.

Это серьезная потеря для «Лейкерс ». В первых двух матчах нового сезона Дончич в среднем набирал 46 очков, 11,5 подбора и 8,5 передачи за 38 минут на площадке.