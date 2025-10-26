Лука Дончич выбыл как минимум на одну неделю
Звездный разыгрывающий «Лейкерс» пропустит как минимум одну неделю.
По информации инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, Лука Дончич выбыл из-за растяжения связок пальца левой руки и ушиба левой голени. По данным клуба, состояние 26-летнего баскетболиста будет переоценено примерно через неделю.
Это серьезная потеря для «Лейкерс». В первых двух матчах нового сезона Дончич в среднем набирал 46 очков, 11,5 подбора и 8,5 передачи за 38 минут на площадке.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2897 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
