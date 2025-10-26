7

Лука Дончич выбыл как минимум на одну неделю

Звездный разыгрывающий «Лейкерс» пропустит как минимум одну неделю.

По информации инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, Лука Дончич выбыл из-за растяжения связок пальца левой руки и ушиба левой голени. По данным клуба, состояние 26-летнего баскетболиста будет переоценено примерно через неделю.

Это серьезная потеря для «Лейкерс». В первых двух матчах нового сезона Дончич в среднем набирал 46 очков, 11,5 подбора и 8,5 передачи за 38 минут на площадке.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2897 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Дэйва Макменамина в соцсети X
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
травмы
logoНБА
