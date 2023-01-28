Пользователь Reddit обвинил статистика «Гризлис» в намеренном завышении оборонительных показателей Джарена Джексона

Один из пользователей портала Reddit утверждает, что статистик « » намеренно завышает показатели форварда команды в нынешнем сезоне.

В качестве аргумента приводится тот факт, что в 16 домашних играх «Гризлис» Джексон совершил в сумме 22 перехвата и 66 блок-шотов, а в 17 гостевых – 12 перехватов и 37 блок-шотов. При этом 8 из 9 его выступлений, в которых он набирал 6 и более пунктов по сумме «перехваты + блок-шоты», были зафиксированы именно в Мемфисе. Кроме того, пользователь Reddit опубликовал видеозаписи нескольких эпизодов игры, по итогам которых форварду ошибочно присвоили перехват или блок-шот.

В этом сезоне в пересчете на 75 владений Джексон имеет наибольшую разницу между показателями «перехваты + блок-шоты» дома и на выезде среди всех игроков НБА – 2,9. Ближайшими преследователями игрока в данном рейтинге являются (1,5), (1,4), (1,3) и (1,2).

Автор разбора выдвинул предположение, что секретарь, отвечающий за статистику на домашних матчах команды, имеет финансовую заинтересованность в получении Джексоном награды Лучшему оборонительному игроку.

Отмечается, что в начале сезона букмекеры давали коэфициент +10 000 на победу 23-летнего баскетболиста в гонке за DPOY, а после его впечатляющей оборонительной статистики он стал главным фаворитом.

Предположение об искусственном завышении покателей Джексона вызвало резонанс в медиа и соцсетях. Многие болельщики призывают провести расследование данной ситуации, а букмекеры снизили котировки на получение игроком «Гризлис» приза Лучшему оборонительному игроку.

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