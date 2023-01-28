Пользователь Reddit обвинил статистика «Гризлис» в намеренном завышении оборонительных показателей Джарена Джексона

Теги происшествия Мемфис НБА Бисмак Бийомбо Кэмерон Пэйн Якоб Пелтль Алекс Карузо Джарен Джексон-младший Баскетбол

Один из пользователей портала Reddit утверждает, что статистик «Мемфиса» намеренно завышает показатели форварда команды Джарена Джексона в нынешнем сезоне.

В качестве аргумента приводится тот факт, что в 16 домашних играх «Гризлис» Джексон совершил в сумме 22 перехвата и 66 блок-шотов, а в 17 гостевых – 12 перехватов и 37 блок-шотов. При этом 8 из 9 его выступлений, в которых он набирал 6 и более пунктов по сумме «перехваты + блок-шоты», были зафиксированы именно в Мемфисе. Кроме того, пользователь Reddit опубликовал видеозаписи нескольких эпизодов игры, по итогам которых форварду ошибочно присвоили перехват или блок-шот.

В этом сезоне в пересчете на 75 владений Джексон имеет наибольшую разницу между показателями «перехваты + блок-шоты» дома и на выезде среди всех игроков НБА – 2,9. Ближайшими преследователями игрока в данном рейтинге являются Бисмак Бийомбо (1,5), Кэмерон Пэйн (1,4), Алекс Карузо (1,3) и Якоб Пелтль (1,2).

Автор разбора выдвинул предположение, что секретарь, отвечающий за статистику на домашних матчах команды, имеет финансовую заинтересованность в получении Джексоном награды Лучшему оборонительному игроку.

Отмечается, что в начале сезона букмекеры давали коэфициент +10 000 на победу 23-летнего баскетболиста в гонке за DPOY, а после его впечатляющей оборонительной статистики он стал главным фаворитом.

Предположение об искусственном завышении покателей Джексона вызвало резонанс в медиа и соцсетях. Многие болельщики призывают НБА провести расследование данной ситуации, а букмекеры снизили котировки на получение игроком «Гризлис» приза Лучшему оборонительному игроку.

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8 комментариев

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Uliss_fc
Ответ Tim Timson
А что такое +10000?) Это с доллара или как?))
В переводе на десятичный это кэф. 101.
Вот такая формула перевода.
10000/100 + 1
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Jordan_Henderson14
Если б DPOY давали чисто за блокшоты то Уайтсайд бы имел пару таких наград. Джексон далеко не лучший оборонительный, против топ больших почти всегда растворяется
+1
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+1
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Потолковый Лампонюх™
Ответ Tim Timson
А что такое +10000?) Это с доллара или как?))
Со 100$. Если ты поставил 100$ то выиграешь 10,000$. А если к примеру ставишь допустим на -10000 то это значит что надо поставить 10,000$ чтоб выиграть 100$.
+3
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+3
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Tim Timson
А что такое +10000?) Это с доллара или как?))
0
0
0
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Camp_Nou
Ну так Мемфис дома идет 20-3 и 11-15 на выезде. Победы то лишние никак не припишешь. Интересная статистическая аномалия, но теории заговора тут глупо искать.

На том же Реддите уже разобрали покадрово все блоки и перехваты и пришли к выводу, что почти все засчитали верно.
+9
-3
+6
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kaissa
Ну так то дома обычно лучше играют чем на выезде.
Но и разница статистики конечно почти в два раза отличается...
+1
-1
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*MVP*
ну снизили буки котировки, и что? те, кто заварил все это (если правда), уже поставили на нужный исход с огромным кэфом.

а Мемфис кто-то проклял после того матча в ЛА)
0
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Sonder
вау. Спасибо, Владислав, за первую действительно интересную резонансную новость за последние месяцы, а не цитату Скипа или прическу Шака. смотрим чем все кончится
+39
-1
+38
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