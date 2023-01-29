Аналитик Кирк Голдсберри: «Посмотрел все 66 блок-шотов Джарена Джексона в Мемфисе, он совершил минимум 60»

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри отреагировал на предположение пользователя портала Reddit о том, что статистик « » намеренно завышает оборонительные показатели .

В 16 домашних матчах нынешнего сезона Джексон совершил в сумме 22 перехвата и 66 блок-шотов, а в 17 гостевых – 12 перехватов и 37 блок-шотов.

«Только что посмотрел все 66 блок-шотов Джарена Джексона в Мемфисе, которые он совершил за этот сезон. Вот что я увидел. Джарен Джексон, пожалуй, является лучшим всех на свете защищается под кольцом. Из 66 блок-шотов он точно совершил как минимум 60. По 3-5 блок-шотам есть вопросы, а еще 2 вызывают сомнение. Так что у него как минимум 60 блок-шотов в 16 домашних матчах. Это 3,8 в среднем за игру. Большинство из блок-шотов Джарена Джексона действительно впечатляют.

По данным Second Spectrum, оппоненты реализуют только 39% лей-апов через Джарена Джексона. 39% лей-апов! Это лучший результат среди 161 игрока НБА, через которых совершили не менее 100 лей-апов в нынешнем сезоне. Это треть лиги, ребята.

Джексон пропустил первые 14 игр своей команды, и за этот период времени защита была на 20-м место в НБА. Он дебютировал в сезоне 15 ноября, и с этого момента «Мемфис» занимает 1-е место в оборонительном рейтинге. Кажется, это подходящее объяснение.

Оборонительный рейтинг Джексона составляет 103,4 – это 2-й лучший результат среди 172 игроков, которые в этом сезоне проводят на площадке в среднем 25 минут и приняли участие минимум в 15 матчах. На мой взглял, это фаворит в борьбе за награду Лучшему оборонительному игроку», – написал Голдсберри в соцсетях.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

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